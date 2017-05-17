Ждун Порошенко отделался от украинцев безвизом

Украина и ЕС в среду, 17 мая, подписали необходимые нормативно-правовые акты для введения безвизового режима. Вступление договора в силу ожидается в начале следующего месяца.

Подписание соглашения состоялось во французском Страсбурге во время визита президента Украины Петра Порошенко в Европарламент. "Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев. Я абсолютно убежден, что сегодня исторический день для ЕС. Украина возвращается в европейскую семью", – натужно и пафосно заявил украинский лидер.

Таким образом, Украина стала третьей из шести стран Восточного партнерства, с которой ЕС ввел безвизовый режим. Первыми двумя были Молдавия, для которой ограничения отменили еще в апреле 2014-го, и Грузия, визы с которой Европейский союз отменил в марте 2017 года.

Подписание соглашение в Страсбурге стало финальным аккордом многолетней драмы, когда Киев чуть ли не со слезами на глазах пытался получить столь желаемый безвиз. При этом стоит отметить, что отмена ограничений на перемещение по европейским странам являлась одним из главным пунктов предвыборной программы Петра Порошенко.

Неудивительно поэтому, что он восторженно встретил введение безвиза. Еще бы, ведь теперь украинский лидер может записать в свой актив хотя бы одно выполненное за несколько лет президентства обещание.

Тем не менее многие политические силы внутри страны не разделяют восторгов главы государства. Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что радоваться решению Совета ЕС бессмысленно, ведь у доведенных до крайней степени нищеты граждан страны нет денег для путешествий за границу. "Выстраданным безвизом, который мы получили, могут воспользоваться максимум 10-15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования", – отметила она.

Не обрадовались "достижению" Порошенко и миллионы простых украинцев, которые крайне скептически относятся к решению Европарламента. Основная причина в том, что из-за серьезного падения уровня жизни за последние несколько лет большинство населения Украины не может позволить себе выезд за пределы страны.

#безвиз я теперь смогу в любой момент купить билет в европу... ну как в любой момент... когда будет хватать на больше чем плацкарт до Ковеля — Wolfstrom (@OGrushetskyi) 6 апреля 2017 г.

Кроме того, многие граждане Украины отмечают, что предоставляемый им безвизовый режим по сути запрещает ездить в Европу на заработки. Одобренный сегодня Европарламентом документ позволяет украинцам въезжать на территорию стран ЕС лишь с туристическими целями и на срок не более 90 дней. Не допускается постоянное проживание, обучение или трудоустройство в чужой стране. Для этого необходимо оформлять отдельные визы.

Ну вот, безвиз одобрен. Думал обрадоваться, но посмотрел на свою стипендию в 1100 гривен и на зарплаты под 3000 и .. https://t.co/gnMyZCMlNA — Max Verganovskiy 16+ (@_vergan_96) 6 апреля 2017 г.

При этом стоит отметить, что при попытке въезда в Шенгенскую зону гражданина Украины могут не пустить через границу. К примеру, это может произойти из-за отсутствия денег. В соответствии с условиями предоставления безвизового режима, у желающего въехать в государство ЕС на банковской карте должно быть минимум 45 евро на каждый из дней пребывания. При этом главными условиями отправления за границу в страны шенгена являются наличие биометрического паспорта, обратного билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места и медицинская страховка.

Уже и безвиз дали, а мне не во что обуться. — Yevgeniy Mudzhyri (@mudzhyri) 6 апреля 2017 г.

Таким образом, безвизовый режим с ЕС оказался очередным фейком, значение которого раздуто нынешней украинской властью. В стране, большинство граждан которой с трудом оплачивают коммунальные услуги, отмена виз со странами ЕС выглядит ни чем иным, как очередным издевательством со стороны властей.