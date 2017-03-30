ЕС обвинил Россию в крахе европейской демократии

Западную демократию подрывает российская дезинформация. Съезд крупнейшей европейской партии на Мальте принял резолюцию об исходящей из Москвы "угрозе".

Россия ведет "необъявленную войну против либеральных ценностей" Европы, сказано в документе, принятом Европейской народной партией (ЕНП) в Валлетте. Резолюция так и называется "Российская дезинформация подрывает западную демократию".

Европолитики считают неприемлемыми "непрекращающиеся и скрупулезные усилия России по искажению фактов", "стимулирование недоверия к демократическому процессу" и "вмешательство в выборы на Западе". "Российская пропаганда, дезинформация и поддержка антиевропейских политических сил", как выяснилось, подрывают не только европейский проект, но и трансатлантическое сотрудничество, и западные демократии в целом - в плане "либеральных ценностей, политической независимости и суверенитета".

Как утверждают авторы резолюции, "киберугроза", исходящая от Москвы, "намного превышает китайскую". Далее следуют рекомендации.

"Евросоюз должен разработать эффективную и детальную стратегию немедленного и решительного противодействия российской информационной войне. Чем скорее ЕС примирится с реальностью, с тем, что Кремль участвует в необъявленной войне против либеральных ценностей, лежащих в основе мира и процветания Европы, тем скорее он сможет найти правильные политические ответы", – цитирует документ РИА Новости.

Днем ранее на конгрессе ЕНП выступал президент Украины. Петр Порошенко заявил, что следующие несколько лет станут самыми важными для страны и Евросоюза, при этом отметив, что Россия сделает все возможное, чтобы "столкнуть ЕС с горы". По словам украинского лидера, Европе не удастся "стать сильнее с тем, кто ставит Россию превыше всего".