Украина ждет войну с Россией этой осенью

Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе.

Спикер Верховной рады выступил в Варшаве на VIII сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы. По его словам, военные учения "Запад-2017" вызывают серьезное беспокойство на Украине. Политик предположил, что Россия во время маневров либо начнет агрессию против Украины, либо будет вести диверсионно-подрывную деятельность на территории Белоруссии против украинского государства.

Также председатель Рады отметил, что очень важно избежать одновременного нападения на Украину и с территории России, и со стороны украино-белорусской границы.

О том, что совместные учения российских и белорусских военных пройдут этой осенью, стало известно еще в 2016 году. Европейские политики традиционно обвинили Москву в бряцании оружием у границ ЕС. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.

Чтобы спастись от пресловутой российской военной угрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности, посетовала президент.

Неоднозначное заявление по поводу предстоящих учений сделал несколько дней назад и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пригласил на военные маневры "Запад-2017" представителей НАТО. Лидер страны заявил, что учения должны пройти максимально прозрачно не только для друзей по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Лукашенко признался, что от представителей Североатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать на учениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.

Российские военные эксперты отмечают, что подобные учения проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в Европе заявления об опасности агрессии со стороны России.