Украина ждет войну с Россией этой осенью
Спикер Верховной рады выступил в Варшаве на VIII сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы. По его словам, военные учения "Запад-2017" вызывают серьезное беспокойство на Украине. Политик предположил, что Россия во время маневров либо начнет агрессию против Украины, либо будет вести диверсионно-подрывную деятельность на территории Белоруссии против украинского государства.
Также председатель Рады отметил, что очень важно избежать одновременного нападения на Украину и с территории России, и со стороны украино-белорусской границы.
О том, что совместные учения российских и белорусских военных пройдут этой осенью, стало известно еще в 2016 году. Европейские политики традиционно обвинили Москву в бряцании оружием у границ ЕС. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военные маневры "Запад-2017" являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.
Чтобы спастись от пресловутой российской военной угрозы, страны Балтии вынуждены просить у НАТО дополнительные гарантии безопасности, посетовала президент.
Лукашенко потребовал наблюдателей НАТО на российско-белорусских учениях— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 20 марта 2017 г.
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Неоднозначное заявление по поводу предстоящих учений сделал несколько дней назад и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пригласил на военные маневры "Запад-2017" представителей НАТО. Лидер страны заявил, что учения должны пройти максимально прозрачно не только для друзей по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, но и для представителей НАТО. Лукашенко признался, что от представителей Североатлантического альянса уже поступали сигналы о желании присутствовать на учениях, и пообещал пригласить натовцев в гости.
Российские военные эксперты отмечают, что подобные учения проводятся постоянно и не несут никакой угрозы, несмотря на звучащие в Европе заявления об опасности агрессии со стороны России.
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