Путин о неизбежности прекрасного будущего России

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии награждения молодых ученых, совершивших прорывы в области математики, физики и медицины, в Кремле. Он не только выразил уверенность в том, что прекрасное будущее России неизбежно наступит, но и назвал вещи, благодаря которым, по его мнению, это случится.

"Когда я слушал выступление лауреатов, я любовался, как и что они говорили! Мне в голову пришла простая и хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие прочные корни, что ее прекрасное будущее неизбежно", – цитирует РИА ФАН российского лидера.



Владимир Путин подчеркнул, что достижения молодых российских ученых открывают дороги к новым прорывным идеям. При этом он отметил, что лауреаты смело выбирают для себя непроторенные пути, а в своих действиях руководствуются лучшими традициями ведущих научных школ.