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Путин о неизбежности прекрасного будущего России

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Президент России Владимир Путин выступил на церемонии награждения молодых ученых, совершивших прорывы в области математики, физики и медицины, в Кремле. Он не только выразил уверенность в том, что прекрасное будущее России неизбежно наступит, но и назвал вещи, благодаря которым, по его мнению, это случится.

"Когда я слушал выступление лауреатов, я любовался, как и что они говорили! Мне в голову пришла простая и хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие прочные корни, что ее прекрасное будущее неизбежно", – цитирует РИА ФАН российского лидера.

Владимир Путин подчеркнул, что достижения молодых российских ученых открывают дороги к новым прорывным идеям. При этом он отметил, что лауреаты смело выбирают для себя непроторенные пути, а в своих действиях руководствуются лучшими традициями ведущих научных школ.

8 февраля 2017, 15:33

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