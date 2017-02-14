Япония отдаст Курилы под военные базы США

Глава Министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида рассказал о планах руководства Страны восходящего солнца относительно Курильских островов. Чиновник признался, что Токио может разместить на этой территории американские военные базы.

По его словам, в случае, если Япония установит контроль над островами Южных Курил, то они подпадут под действие положений американо-японского военного союза, который предусматривает размещение воинских контингентов на подконтрольной Токио территории. "Договор безопасности между Японией и США предусматривает, что он распространяется на все территории, находящиеся под административным контролем нашей страны", – заявил он.

Эксперты отмечают, что России следует быть предельно внимательной в процессе переговоров с Японией по курильскому вопросу. Так, по словам доктора исторических наук, профессора НИУ ВШЭ Алексея Плотникова, Токио вполне может истолковать намерения Москвы вести совместную хозяйственную деятельность на островах как готовность их сдачи. "Японцы – это представители Востока, а Восток действует по принципу "дай ему палец, он и всю руку отхватит", – приводит слова аналитика издание "Ридус".





Напомним, в середине декабря состоялся двухдневный визит президента России Владимира Путина в Японию, где он встречался с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Стороны провели интенсивные переговоры и подписали внушительный пакет различных документов об экономическом сотрудничестве.

Помимо прочего, был затронут вопрос Курильских островов. По итогам переговоров стороны объявили о намерении вести совместную хозяйственную деятельность на четырех островах Южно-Курильской гряды. По мнению ряда экспертов, это может стать серьезным подспорьем для заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Впрочем, несмотря на открытость России к совместной экономической кооперации с Японией на Курилах, Москва продолжает укреплять обороноспособность этих территорий. Так, в конце прошлого года Россия разместила на островах Итуруп и Кунашир дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион". Они призваны обеспечить контроль над территориальными водами и располагающимися рядом проливами.



