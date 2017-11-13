Россию обвинили в поддержке Каталонии

Европейские политики продолжают винить в своих ошибках Россию. На этот раз глава МИД Испании заявил, что Кремль поддерживал отделение Каталонии через соцсети с помощью манипуляций и распространение дезинформации.

Альфонсо Дастис утверждает, что в распоряжение испанского правительства попали данные, согласно которым повышенный трафик в социальных сетях после референдума о независимости шел из России. Министр намерен поднять этот вопрос в Брюсселе на встрече со своими коллегами из стран Евросоюза, сообщает "Росбалт".

Сразу же после событий в Каталонии в испанской прессе появилась информация о том, что некоторые российские СМИ необъективно освещают кризис в Каталонии и используют аккаунты в соцсетях для создания негативного образа Испании.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, 90% жителей автономии поддержали выход из-под юрисдикции Испании. В Мадриде плебисцит назвали незаконным. Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление, а премьер-министр Мариано Рахой призвал граждан страны сохранять спокойствие и пообещал восстановить законность в регионе.

Он также заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Глава Каталонии пока на свободе, а независимость нового государства, появившегося на карте Европы, не признала ни одна страна.