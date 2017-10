Испания на грани гражданской войны

Незаконный с точки зрения испанских властей референдум, который с боем и кровью провели каталонцы 1 октября, показал – 90% жителей автономии хотят независимости. Почти месяц власти Каталонии выжидали европейской и мировой реакции и 27 октября не выдержали – местный парламент в режиме тайного голосования все-таки объявил о независимости.

В Мадриде сразу же засуетились: Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление, а премьер-министр Мариано Рахой призвал граждан страны сохранять спокойствие и пообещал восстановить законность в регионе. Конституционный суд страны дал властям Каталонии три дня, чтобы принять решение о приостановлении независимости.

Очевидно, что независимость нового государства, появившегося на карте Европы, не признает ни одна страна Старого Света. Правительство Германии уже отказалось это сделать, а значит, примеру Берлина последуют и другие европейские столицы. Да и за океаном никто пока не готов менять карту Европы: Госдепартамент США заявил, что считает регион неотъемлемой частью Испании и поддерживают меры Мадрида по укреплению законности.

Тем временем на улицы каталонских городов выходят люди с флагами автономии и выражают поддержку решению своего парламента. В некоторых городах с административных зданий снимают испанские флаги. ​

Не исключено, что уже через несколько дней Испания, которая воспринимает объявление каталонским парламентом независимости не иначе как попытку государственного переворота, применит войска для наведения порядка. Такое мнение высказал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

"Мадрид может оценить объявление о независимости как попытку государственного переворота. А если будут волнения в Барселоне, то использовать силы правопорядка для восстановления законности, а может быть даже войска. Мне кажется, что этого не будет, но совершенно точно, что отстранят Пучдемона и всю компанию, которая все это затеяла", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью порталу iz.ru спрогнозировал три сценария развития ситуации в Каталонии. Речь, по его мнению, идет о столкновениях на улицах и кровавому противостоянию, аресте главы Каталонии Пучдемона и введению внешнего управления. Третий сценарий более умеренный – попытка развернуть ситуацию обратно и вернуться к переговорному процессу.

По словам эксперта, серьезные экономические последствия сегодняшних событий будут долгосрочные. В первую очередь это ударит по евро, а затем резко сократится туристический поток в Испанию.

Как бы там ни было, в любом случае можно с уверенностью утверждать, что 27 октября 2017 года Европа вступила в полосу серьезных испытаний и кризиса государственности. Ведь примеру Каталонии могут последовать еще два, если не три десятка регионов, в которых сильны сепаратистские настроения. Это – Фландрия и Валлония в Бельгии, Шотландия и Северная Ирландия в Великобритании, Ломбардия и Венеция в Италии, Верхняя Силезия в Польше и Лапландия в Норвегии…

И когда, события в Каталонии покажутся Старому Свету цветочками на фоне масштабного парада суверенитетов, тогда, возможно, Европа, наконец, осознает – какую ошибку она совершила, набросившись на Россию после воссоединения с нею Крыма.

YES! YES! YES! SI! SI! SI! So so proud of you #Catalonia! And so so happy for you ❤️❤️❤️ Keep the door open please.. #Scotland is coming! pic.twitter.com/VdVIH5UVXq