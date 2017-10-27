Испания на грани гражданской войны

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 27 октября
Лента новостей
21:54
Юлия Высоцкая рассказала о трудностях на работе
21:40
Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке
20:45
Москвичам пообещали пасмурные выходные
20:18
Секреты долголетия знаменитостей
19:54
Фанаты обвинили красотку из "Дома-2" в разрушении семьи
19:46
БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной
19:14
Безумные регионы: в Ростове-на-Дону по улицам водят льва
18:37
Украинская певица рассказала о волнении из-за "всплеска либидо"
18:30
Жилой дом в Балашихе спасли от взрыва
18:16
Долевое строительство уйдет в прошлое
18:12
В Москве на рельсы метро упал слепой мужчина
18:07
Шнуров тайно купил незнакомке квартиру
17:18
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 12
17:09
Девушка оголилась в метро (видео)
16:57
Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ
16:30
Неразрушимое НЛО напугало землян (видео)
16:27
Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире (видео)
16:20
Матерщинник Лавров изощренно поиздевался над Бузовой
16:03
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
16:01
Бюджет-2018 прошел первое чтение в Госдуме
15:51
Джигарханяна отправят на покой после скандального закрытия театра
15:49
К "Луховицким овощам" подвели газопровод
15:44
В Москве загорелся лакокрасочный цех
15:31
Корчевников не выдержал семейных разборок Казаченко
15:23
Издевательство над котенком попало на видео
15:18
Мстительный калининградец заварил соседке дверь
15:06
Cостояние беременной Рапунцель из "Дома-2" резко ухудшилось
15:05
Сердюков и Васильева поменялись местами
14:41
В КЗ им. П.И. Чайковского пройдет заключительный концерт фестиваля "Музыка Земли"
14:39
Первые в России iPhone X расхватали за три минуты
14:35
В России хотят отменить алименты
14:33
Москва поставила заслон западному свинству
14:26
Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
13:58
Энергосистема Москвы полностью готова к зиме
13:48
Как марихуана влияет на секс
13:46
Анфиса Чехова тайно развелась с актером
13:38
Ушлая Бузова превзошла Пугачеву
13:37
Совет на выходные
13:14
Бывшая жена Ливанова: Голубкина напилась и обливалась пивом
13:04
Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке
12:30
Больной раком Караченцов повеселится перед операцией
12:18
Маньяк-москвич прокручивал своих жертв через мясорубку
12:11
Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны
12:11
Почему Назарбаев отказывается от кириллицы
12:05
Animal ДжаZ отметит юбилей альбома "Шаг Вдох" концертом в Москве
11:54
По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов
11:50
Юная российская модель умерла при странных обстоятельствах
11:49
Порошенко заложил бомбу под Авакова
11:41
Дмитрий Борисов крупно подставил Первый канал
11:41
В Москве трое с пистолетами отобрали у водителя 2 миллиона
11:41
Звезда "Голоса" пожаловалась на крики и матерщину Градского
11:09
Гламурный полицейский покорил россиянок в Сети
11:06
Украину поздравили с освобождением от фашизма
11:04
В квартире под Москвой нашли лабораторию по созданию бомб
11:02
Главные события Москвы с 27 октября по 2 ноября
10:55
Отношения Джоли и Питта держались на отличном сексе
10:52
Россия посадит Финляндию на голодный паек
10:35
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
10:14
Как женщины заставляют мужчин отказываться от презервативов
09:56
Галкин остался без Меньшовой после скандала
09:44
"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей
09:32
Миллионы россиян ждет печальное будущее
09:29
У подъезда на севере Москвы нашли младенца
09:21
Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
08:46
Сербия поставила США на место
08:43
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
08:30
Киев нашел подлый способ насолить Москве
08:09
Бензовозы с нефтью столкнулись в Капотне
06:15
"Не позорь фамилию": Емельяненко счел предателем сбежавшего к Кадырову брата
22:00
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
21:57
Оригинальные увлечения писателей
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:12
Марьянов умер от потери крови
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
20:21
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:43
Семью Фриске настигла суровая кара
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:58
Какие пластические операции самые популярные
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:55
Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Фиктивный брак спасет 82-летнего Джигарханяна
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Политика

Испания на грани гражданской войны

Фото: GLOBAL LOOK press/Joan Valls
Каталония все-таки пошла на обострение отношений с Испанией: парламент автономии принял декларацию о независимости. Какие события ждут гордых каталонцев и как они отразятся в целом на обстановке в Старом Свете?
прочитано 1591 раз

Незаконный с точки зрения испанских властей  референдум, который с боем и кровью провели каталонцы 1 октября, показал – 90% жителей автономии хотят независимости. Почти месяц власти Каталонии выжидали европейской и мировой реакции  и 27 октября не выдержали – местный парламент в режиме тайного голосования все-таки объявил о независимости.

ПО ТЕМЕ

Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС

Каталония пошла на отчаянный шаг

В Мадриде сразу же засуетились: Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление, а премьер-министр Мариано Рахой призвал граждан страны сохранять спокойствие и пообещал восстановить законность в регионе. Конституционный суд страны дал властям Каталонии три дня, чтобы принять решение о приостановлении независимости.

Очевидно, что независимость нового государства, появившегося на карте Европы, не признает ни одна страна Старого Света. Правительство Германии уже отказалось это сделать, а значит, примеру Берлина последуют и другие европейские столицы. Да и за океаном никто пока не готов менять карту Европы: Госдепартамент США заявил, что считает регион неотъемлемой частью Испании и поддерживают меры Мадрида по укреплению законности.

Фото: GLOBAL LOOK press/Oscar Gonzalez

Тем временем на улицы каталонских городов выходят люди с флагами автономии и выражают поддержку решению своего парламента. В некоторых городах с административных зданий снимают испанские флаги. ​

Не исключено, что уже через несколько дней Испания, которая воспринимает объявление каталонским парламентом независимости не иначе как попытку  государственного переворота, применит войска для наведения порядка. Такое мнение высказал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

"Мадрид может оценить объявление о независимости как попытку государственного переворота. А если будут волнения в Барселоне, то использовать силы правопорядка для восстановления законности, а может быть даже войска. Мне кажется, что этого не будет, но совершенно точно, что отстранят Пучдемона и всю компанию, которая все это затеяла", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Фото: GLOBAL LOOK press/Joan Valls/

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью порталу iz.ru спрогнозировал три сценария развития ситуации в Каталонии. Речь, по его мнению, идет о столкновениях на улицах и кровавому противостоянию, аресте главы Каталонии Пучдемона и введению внешнего управления. Третий сценарий более умеренный – попытка развернуть ситуацию обратно и вернуться к переговорному процессу.

По словам эксперта, серьезные экономические последствия сегодняшних событий будут долгосрочные. В первую очередь это ударит по евро, а затем резко сократится туристический поток в Испанию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jordi Boixareu

Как бы там ни было, в любом случае можно с уверенностью утверждать, что  27 октября 2017 года Европа вступила в полосу серьезных испытаний и кризиса государственности. Ведь примеру Каталонии могут последовать еще два, если не три десятка регионов, в которых сильны сепаратистские настроения. Это – Фландрия и Валлония в Бельгии, Шотландия и Северная Ирландия в Великобритании,  Ломбардия и Венеция в Италии, Верхняя Силезия в Польше и Лапландия в Норвегии…

И когда, события в Каталонии покажутся Старому Свету цветочками на фоне масштабного парада суверенитетов, тогда, возможно, Европа, наконец, осознает – какую ошибку она совершила, набросившись на Россию после воссоединения с нею Крыма.

Автор: Александр Пельт27 октября 2017, 20:13

Политика

Испания на грани гражданской войны
Венгрия нашла способ жестко отомстить Украине
Поклонская ответила Собчак словами Путина
Приднестровье мечтает о присоединении к России

Шоу-бизнес

Джигарханян отказался говорить при встрече с женой
Самые возмутительные гей-скандалы: от Лазарева до Киркорова и Галкина
Первый канал защитил Борисова от нападок известного певца
Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ

Проишествия

Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке
Популярный стример Василий избил девушку в прямом эфире (видео)
Издевательство над котенком попало на видео
БДСМ-гей свидание в Москве закончилось поножовщиной

Lifestyle

Секреты долголетия знаменитостей
Оригинальные увлечения писателей
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Шоу-бизнес

Джигарханяна отправят на покой после скандального закрытия театра

Актеру после выписки из больницы некуда пойти

Шоу-бизнес

Внешность 43-летнего Сташевского ошеломила народ

Поклонники увидели новое фото некогда популярного певца
Политика

Поклонская ответила Собчак словами Путина

Депутат отреагировала на слова ведущей о повторном референдуме в Крыму
Культура

Секреты долголетия знаменитостей

Михалков, Зельдин и Моисеев рассказывают о секретах долголетия

Гороскоп

Ковальчук и Чумаков снова станут родителями
Совет на выходные
Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака

Фоторепортажи

Сексуальные женщины Востока покорили Сеть
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Чем запомнится Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Спорт

Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)

Регионы

Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru