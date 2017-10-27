Испания на грани гражданской войны
Незаконный с точки зрения испанских властей референдум, который с боем и кровью провели каталонцы 1 октября, показал – 90% жителей автономии хотят независимости. Почти месяц власти Каталонии выжидали европейской и мировой реакции и 27 октября не выдержали – местный парламент в режиме тайного голосования все-таки объявил о независимости.
В Мадриде сразу же засуетились: Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление, а премьер-министр Мариано Рахой призвал граждан страны сохранять спокойствие и пообещал восстановить законность в регионе. Конституционный суд страны дал властям Каталонии три дня, чтобы принять решение о приостановлении независимости.
Очевидно, что независимость нового государства, появившегося на карте Европы, не признает ни одна страна Старого Света. Правительство Германии уже отказалось это сделать, а значит, примеру Берлина последуют и другие европейские столицы. Да и за океаном никто пока не готов менять карту Европы: Госдепартамент США заявил, что считает регион неотъемлемой частью Испании и поддерживают меры Мадрида по укреплению законности.
Тем временем на улицы каталонских городов выходят люди с флагами автономии и выражают поддержку решению своего парламента. В некоторых городах с административных зданий снимают испанские флаги.
Не исключено, что уже через несколько дней Испания, которая воспринимает объявление каталонским парламентом независимости не иначе как попытку государственного переворота, применит войска для наведения порядка. Такое мнение высказал заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.
"Мадрид может оценить объявление о независимости как попытку государственного переворота. А если будут волнения в Барселоне, то использовать силы правопорядка для восстановления законности, а может быть даже войска. Мне кажется, что этого не будет, но совершенно точно, что отстранят Пучдемона и всю компанию, которая все это затеяла", – сказал эксперт в интервью РИА Новости.
В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью порталу iz.ru спрогнозировал три сценария развития ситуации в Каталонии. Речь, по его мнению, идет о столкновениях на улицах и кровавому противостоянию, аресте главы Каталонии Пучдемона и введению внешнего управления. Третий сценарий более умеренный – попытка развернуть ситуацию обратно и вернуться к переговорному процессу.
По словам эксперта, серьезные экономические последствия сегодняшних событий будут долгосрочные. В первую очередь это ударит по евро, а затем резко сократится туристический поток в Испанию.
Как бы там ни было, в любом случае можно с уверенностью утверждать, что 27 октября 2017 года Европа вступила в полосу серьезных испытаний и кризиса государственности. Ведь примеру Каталонии могут последовать еще два, если не три десятка регионов, в которых сильны сепаратистские настроения. Это – Фландрия и Валлония в Бельгии, Шотландия и Северная Ирландия в Великобритании, Ломбардия и Венеция в Италии, Верхняя Силезия в Польше и Лапландия в Норвегии…
И когда, события в Каталонии покажутся Старому Свету цветочками на фоне масштабного парада суверенитетов, тогда, возможно, Европа, наконец, осознает – какую ошибку она совершила, набросившись на Россию после воссоединения с нею Крыма.
YES! YES! YES! SI! SI! SI! So so proud of you #Catalonia! And so so happy for you ������❤️❤️❤️ Keep the door open please.. #Scotland is coming! pic.twitter.com/VdVIH5UVXq— WeAreThe45plus (@Zen432) 27 октября 2017 г.
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