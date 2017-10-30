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Политика

Климкину причудились российские танки в Каталонии

Павел Климкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин "напугал" своего испанского коллегу рассказами о российских танках в Каталонии. По словам руководителя украинского внешнеполитического ведомства, Москва якобы угрожает гибридной войной Киеву и Мадриду.
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Климкин на встрече с главой испанского МИДа Альфонсо Дастисом предложил ему представить, что было бы, если бы в Каталонию, которая на днях провозгласила о своей независимости от Мадрида, "вошли российские танки". "Тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России", – поделился глава украинского внешнеполитического ведомства своими нездоровыми фантазиями.

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По его словам, у Киева и Мадрида есть "общие вызовы". Такими, заявил Климкин, является "гибридная война России против Европы".

Ситуации в Донбассе и Каталонии в целом схожи, уверен руководитель министерства иностранных дел Украины. По его словам, в обоих случаях речь идет об угрозе территориальной целостности государств. "В этом плане наши позиции солидарны в отношении друг друга", – резюмировал министр.

Напомним, ситуация в Каталонии – автономной области на северо-западе Испании – резко обострилась 1 октября, когда тамошнее руководство провело референдум о независимости. Подавляющее большинство жителей региона высказалось за независимость от Мадрида.

Власти Испании не признали волеизъявление каталонцев. Премьер-министр королевства Мариано Рахой пригрозил властям Каталонии 155-й статьей Конституции Испании, которая позволяет отстранить руководство области от власти и назначить досрочные выборы в местный парламент.

Странности в поведении испанских властей объяснил Анатолий Вассерман. "По всем предварительным опросам общественного мнения в Каталонии сторонников независимости было меньше, чем противников. И если бы испанская власть призвала своих сторонников участвовать в референдуме, борцы за независимость проиграли бы", – цитирует его НСН.

Однако власти сочли, что если призовут своих сторонников прийти на референдум, то таким образом покажут, что принимают такую форму народного волеизъявления. "В этом случае, скорее всего, провести своей референдум захотели бы баски. А там вероятность отделения очень велика", – уверен Анатолий Вассерман.


В Барселоне долго не решались на конкретные действия, делая ставку на переговоры с Мадридом. Однако 27 октября парламент Каталонии объявил о независимости. Спустя час Мадрид привел в действие 155-ю статью, отстранив от власти главу региона Карлоса Пучдемона и назначив выборы в местное законодательное собрание на декабрь.

В понедельник, 30 октября, появились сообщения, что Пучдемон и ряд его сторонников покинули Каталонию и улетели в Бельгию. Предполагается, что скоро они выступят с заявлением.

Автор: Иван Поляков30 октября 2017, 20:15

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