Медведев ждет Путина на чай

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил президента Владимира Путина на чашку чая. Предложение вкупе с наилучшими пожеланиями на 2017 год прозвучало на встрече главы государства с членами правительства. Путин подвел итоги работы кабмина за год.

Правительство России в 2016 году отработало оптимально, считает Владимир Путин. Президент не исключил, что показатель инфляции в уходящем году будет самым низким за 25 лет – 5,8%. Правительству в 2016 году удалось добиться оптимального баланса между решением задач экономики и социального развития, отметил глава государства.

"Несмотря на все сложности, правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом. Да, действительно, у нас еще продолжается некоторый спад, но по сравнению со спадом прошлого года – это день и ночь", – отметил Путин. Президент уверен: есть все основания утверждать, что в следующем году страна выйдет на траекторию роста. Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год, подчеркнул российский лидер.

Позитивные сдвиги заметил глава государства и в реальном секторе экономики. Путин назвал в качестве примера некоторые области машиностроения, сельское хозяйство.

"Все это – очень хорошие предпосылки для решения задач, перед которыми стоит страна в 2017 году. Необходимо обеспечить рост производительности труда, на этой базе добиться роста ВВП, предпринять необходимые дальнейшие шаги для структурных изменений в экономике.

Что касается планов на 2017 год, то Владимир Путин обратил особое внимание министров на необходимость выполнения майских указов. Прежде всего это относится к социальной сфере.

"В 2017 году нам нужно обеспечить выполнение указов, прежде всего это повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Нужно продолжать заниматься улучшением предпринимательского климата и достижением заявленных показателей в демографии и здравоохранении", – напутствовал членов правительства президент. Путин подчеркнул, что для решения этих задач нужно эффективно работать с властями в регионах и с парламентариями.

Владимир Путин поздравил министров с наступающим Новым годом, пожелал правительству самого наилучшего в 2017 году и поблагодарил за работу в 2016-м. На поздравления президента ответил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Хотел бы от нашего имени, от имени правительства пожелать, Владимир Владимирович, вам, как президенту страны, успехов, всего самого доброго и, конечно, здоровья в наступающем году", - сказал премьер. И пригласил Путина на чашку чая.