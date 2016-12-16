Клинтон оправдала свое поражение характером Путина

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объяснила причину своего поражения на выборах. По ее словам, этому поспособствовали личные качества президента России Владимира Путина, который затаил на нее глубокую обиду.

Клинтон заявила, что глава российского государства напрямую вмешивался в американские выборы посредством масштабных хакерских атак. Причем связано это с тем, что он якобы затаил на нее злобу в ее бытность главой госдепартамента США с 2009 по 2013 годы.

Также в свое время Клинтон сказала, что их отношения с Путиным не заладились сразу. По ее словам, общего языка они в дальнейшем найти так и не смогли.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что российский лидер имеет "личную вендетту" по отношению к бывшему госсекретарю США. По мнению дипломата, это связано с заявлениями Клинтон, которые она сделала по итогам парламентских выборов в России в 2011 году. Тогда политик назвала их "нечестными". В свою очередь Владимир Путин обвинил американское внешнеполитическое ведомство во вмешательстве во внутриполитическую жизнь России.





Dni.Ru напоминают, что на Западе продолжает раскручиваться антироссийская истерия, связанная с убежденностью части тамошнего истеблишмента в непосредственном вмешательстве России и лично президента Владимира Путина в избирательный процесс в США. Как утверждали некоторые журналисты, российский лидер лично руководил хакерскими атаками на сервера американской Демократической партии, в результате чего в свободном доступе оказалось множество компрометирующих Клинтон материалов.

В то же время влиятельное американское издание The Washington Post заявило о ряде американских СМИ, которые помогали России воздействовать на выборы. Как объяснили в издании, этот список им был предоставлен некой организацией, занимающейся исследованиями и аналитикой в политической сфере.

Позже, однако, выяснилось, что к составлению этого перечня могут быть причастны украинские бизнес-круги, которые таким образом хотят усилить накал антироссийской истерии в США и помешать перезагрузке отношений между двумя странами, на что мог бы пойти избранный президент Дональд Трамп.





