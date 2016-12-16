Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Клинтон оправдала свое поражение характером Путина
Клинтон заявила, что глава российского государства напрямую вмешивался в американские выборы посредством масштабных хакерских атак. Причем связано это с тем, что он якобы затаил на нее злобу в ее бытность главой госдепартамента США с 2009 по 2013 годы.
Также в свое время Клинтон сказала, что их отношения с Путиным не заладились сразу. По ее словам, общего языка они в дальнейшем найти так и не смогли.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что российский лидер имеет "личную вендетту" по отношению к бывшему госсекретарю США. По мнению дипломата, это связано с заявлениями Клинтон, которые она сделала по итогам парламентских выборов в России в 2011 году. Тогда политик назвала их "нечестными". В свою очередь Владимир Путин обвинил американское внешнеполитическое ведомство во вмешательстве во внутриполитическую жизнь России.
Dni.Ru напоминают, что на Западе продолжает раскручиваться антироссийская истерия, связанная с убежденностью части тамошнего истеблишмента в непосредственном вмешательстве России и лично президента Владимира Путина в избирательный процесс в США. Как утверждали некоторые журналисты, российский лидер лично руководил хакерскими атаками на сервера американской Демократической партии, в результате чего в свободном доступе оказалось множество компрометирующих Клинтон материалов.
В то же время влиятельное американское издание The Washington Post заявило о ряде американских СМИ, которые помогали России воздействовать на выборы. Как объяснили в издании, этот список им был предоставлен некой организацией, занимающейся исследованиями и аналитикой в политической сфере.
Позже, однако, выяснилось, что к составлению этого перечня могут быть причастны украинские бизнес-круги, которые таким образом хотят усилить накал антироссийской истерии в США и помешать перезагрузке отношений между двумя странами, на что мог бы пойти избранный президент Дональд Трамп.
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