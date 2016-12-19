Кремль доволен сравнением Путина с героем Достоевского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о нашей стране и президенте Владимире Путине. Сравнение главы государства с героем Достоевского в Кремле считают комплиментом.

Говоря о своих впечатлениях от российского президента, американский политик в интервью телеканалу CBS назвал Путина "героем из романов Достоевского". Однако, по словам Пескова, несмотря на то что Киссинджер хорошо знаком с российской историей и с президентом страны, это не значит, что он полностью разделяет позицию Москвы.

"Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении – это весьма позитивная история", – цитирует пресс-секретаря Путина РИА Новости. "По крайней мере, он обладает не поверхностными знаниями, а гораздо более глубокой информацией", – добавил Песков.

"По словам представителя Кремля, Путин и Киссинджер давно знакомы. "Каждый раз используют возможность, чтобы неформально обменяться мнениями о том, что происходит как между двумя нашими странами, так и в мире", – заявил Песков. Известно, что российский лидер с интервью Киссинджера еще не ознакомился.