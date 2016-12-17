США разругались с Китаем из-за беспилотника

Пентагон потребовал от Китая вернуть захваченный подводный дрон. В ведомстве отметили, что аппарат не предназначался для сбора секретных данных.

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что беспилотник США, захваченный Китаем в Южно-Китайском море накануне, предназначался для сбора безобидных научных данных – солености, температуры воды, и скорости звука. Эту информацию можно собирать в соответствии с международным правом, заметил Кук в официальном сообщении на сайте Пентагона.

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При этом в ведомстве заявили, что Китай захватил беспилотник незаконно. По сведениям Пентагона, пока представители Поднебесной не дали официального ответа по поводу случившегося.

В свою очередь, китайские СМИ пишут, что в стране надеются на благополучное и мирное разрешение ситуации. Такое мнение опубликовала газета "Хуаньцю шибао" со ссылкой на источник в Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

Между тем инцидент прокомментировал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он назвал происшествие "беспрецедентным". "Китай украл исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах, а затем достал его из воды и увез. Это является беспрецедентным актом", – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее Dni.ru писали, что военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая 15 декабря захватили американский подводный беспилотный аппарат. Он выполнял задачи в Южно-Китайском море недалеко от бухты Сюбик филиппинского острова Лусон.