Китай захватил подводный аппарат США

Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая 15 декабря захватили американский подводный беспилотный аппарат. Беспилотник был запущен со вспомогательного судна ВМС США "Боудич".

Беспилотник США выполнял задачи в Южно-Китайском море недалеко от бухты Сюбик филиппинского острова Лусон. По словам представителей американского флота, аппарат действовал в рамках открытой программы океанографических исследований в полном соответствии с международным правом.

Беспилотник замерял соленость, температуру и чистоту воды, чтобы облегчить работу военным гидроакустическим системам. "Это обладающее суверенным иммунитетом судно, с четкими обозначениями на английском языке, оповещающими, что оно является собственностью Соединенных Штатов", – цитирует представителя американских ВМС The Telegraph.

Реакция США не заставила себя ждать. Вашингтон заявил Пекину дипломатический протест в связи с инцидентом и потребовал немедленного возвращения аппарата. Однако ответа со стороны Пекина пока не последовало.