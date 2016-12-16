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Китай захватил подводный аппарат США
Беспилотник США выполнял задачи в Южно-Китайском море недалеко от бухты Сюбик филиппинского острова Лусон. По словам представителей американского флота, аппарат действовал в рамках открытой программы океанографических исследований в полном соответствии с международным правом.
Беспилотник замерял соленость, температуру и чистоту воды, чтобы облегчить работу военным гидроакустическим системам. "Это обладающее суверенным иммунитетом судно, с четкими обозначениями на английском языке, оповещающими, что оно является собственностью Соединенных Штатов", – цитирует представителя американских ВМС The Telegraph.
Реакция США не заставила себя ждать. Вашингтон заявил Пекину дипломатический протест в связи с инцидентом и потребовал немедленного возвращения аппарата. Однако ответа со стороны Пекина пока не последовало.
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