Савченко сбежала от Тимошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко покинула партию Юлии Тимошенко "Батькивщина". Примечательно, что незадолго до этого лидер фракции пригрозила бывшей летчице лишить ее депутатского мандата.

Представитель "Батькивщины" Иван Крулько прокомментировал уход Надежды Савченко из партии. По его словам, бывшая летчица начала собственную политическую карьеру.

"Мы как фракция не можем говорить о не члене нашей партии, о том, что она делает. Действия с нами она не согласовывает", – цитирует Ивана Крулько издание "Украинские Новости".

Также он добавил, что бывшая летчица давно собиралась покинуть "Батькивщину". Об этом она заявила еще несколько недель назад, однако не хотела, чтобы информация была предана огласке.

Тяжела жизнь либерала. Счастье от захвата Пальмиры сменяется глубокой болью от открытия в Москве ресторана "НКВД" и новой зрадой Савченко — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 12 декабря 2016 г.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что на ближайшем заседании фракции депутатам необходимо обсудить исключение бывшей летчицы из партии. "Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией "Батькивщина" ничего общего нет", – сказала Тимошенко.

Между тем глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Надежду Савченко в госизмене за несогласованную встречу с лидерами непризнанных ЛНР и ДНР. На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил слова бывшей летчицы: "Черта в них не увидела. Они люди".

Все! Савченко назвали в Киеве "фейковым героем". Период славы позади, Жанны Д'Арк из нее не вышло.Так и из партии выгонят,и в ПАСЕ не пустят — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 декабря 2016 г.

Многие пользователи социальных сетей иронично отнеслись к последним действиям Савченко. По их словам, в ближайшее время бывшая летчица отправится договариваться о "деоккупации Крыма".



