Олег Евгеньевич Воробьев Бизнесмен

Создатель нового формата телевизионной торговли, финансовый эксперт бизнесмен и общественный деятель, про которого можно сказать – сделал себя сам – Олег Евгеньевич Воробьёв.

Олег родился 20 марта 1975 г. в обычной советской семье. Со школьной скамьи проявлял интерес к точным наукам. Сразу после выпускного он покидает родной Душанбе, чтобы получать высшее образование в столице Союза – Москве. Выбор специальности он сделал согласно своим увлечениям – изучал финансовый анализ в Государственном Университете Управления им. С. Орджоникидзе. После получения высшего образования, будущий бизнесмен продолжает учёбу в аспирантуре "Всероссийского научно-исследовательского института труда" при Министерстве труда и социальной защиты России и начинает карьерный путь – устраивается на первую работу.

Несмотря на совмещение учёбы и работы, Воробьёв не стал браться за непрофильные профессии, а выбрал достойное по тогдашним меркам предложение: занимался вопросами финансовго учёта в "ОАО "Контрольно-измерительное оборудование в нефтяной отрасли"". Через год он занял руководящую должность и отвечал за финансовые вопросы компании в целом. Ушёл из этой компании он только в 2001 году, когда отправился в США, чтобы получить престижную степень MBA в Школе Бизнеса университета Вирджинии.





По возвращении в Москву в начале 2000-х– он становится генеральным директором ТОО "ФинПроект", где работает до 2008 года. Позже (2009-2013 г.г.) Олег живёт и работает в столице Канады Торонто, где он получил место генерального директора в инвестиционной компании Richter Capital Inc.

Возвращение в Москву для Олега Воробьёва стало началом собственного проекта – он создал известный теперь широким массам "Shop and Show" – социальный телемагазин, реализующий широкий ассортимент товаров – одежду, обувь, ювелирные украшения, товары для дома, бытовую технику и многое другое. Под кураторством Воробьёва меньше, чем за 10 лет телемагазин стал крупной компанией с собственным рекламным агентством, развитой сетью доставки и получил премию "Лучший телемагазин года" на форуме "Права потребителей и качество обслуживания".