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Пятница 4 августа

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"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой

"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой
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Исполнитель хитов "Я съел деда", "Новый мерин" и "Пососи" представил новую пассию. Алишер Моргенштерн* светится от счастья.

А ведь еще год назад все было иначе. После развода с женой Диларой Зинатуллиной артист совсем расклеился. Он пытался вернуть бывшую, раскаивался в изменах, но девушка все же пошла другой дорогой. Сейчас Алишер Моргенштерн* припеваючи живет в ОАЭ, а компанию ему составляет милая блондинка.

В Сети вышел ролик, на котором рэпер и блогерша Лиза Василенко общаются на тему своих взаимоотношений и проверяют, насколько друг другу подходят. Прежде чем тест на совместимость показал 88%, Алишер Моргенштерн* заявил, что визави живет с ним под одной крышей.

"Почему-то в интернете приписывают нам роман, хотя по сути мы всего месяц вместе живем", — высказался исполнитель. Таким образом он пояснил, что съехался в Дубае с новой девушкой. В кадре Алишер Моргенштерн* грубо флиртовал с Лизой Василенко и даже прямым текстом звал ее заниматься плотскими утехами.

Напомним, ранее рэпер показывал, как устроился в Дубае. Он обосновался вместе с друзьями в большом доме высокого класса с бассейном и озелененным участком, где стал проводить уютные вечера и снимать ролики. Также за границей Алишер Моргенштерн* завел кота по кличке Грязь.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ

4 августа 2023, 09:46
Алишер Моргенштерн (иноагент). Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Youtube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

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