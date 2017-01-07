СБУ дало рекомендации Савченко

Служба безопасности Украины пообещала провести работу с целью недопустить публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков пленных украинских силовиков. Пока же в СБУ ограничились рекомендацией не поступать подобным образом. Советник главы ведомства Юрий Тандит подчеркнул, что публикация подобного перечня нарушает законы страны. "Списки нам известны, мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определённые законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными", – подчеркнул он в эфире телеканала "112. Украина".