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18:01
7 января 2017
просмотры: 123

СБУ дало рекомендации Савченко

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Служба безопасности Украины пообещала провести работу с целью недопустить публикацию депутатом Верховной рады Надеждой Савченко списков пленных украинских силовиков. Пока же в СБУ ограничились рекомендацией не поступать подобным образом. Советник главы ведомства Юрий Тандит подчеркнул, что публикация подобного перечня нарушает законы страны. "Списки нам известны, мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определённые законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными", – подчеркнул он в эфире телеканала "112. Украина".

21:19
7 января 2017
просмотры: 123

Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы

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17:19
7 января 2017
просмотры: 123

"Газпром" поставил новый рекорд

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15:53
7 января 2017
просмотры: 123

Гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз

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14:15
7 января 2017
просмотры: 123

На месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы найдены два тела

567
13:30
7 января 2017
просмотры: 123

Lamborghini разбился в ДТП в Петербурге (фото)

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13:04
7 января 2017
просмотры: 123

В отеле на юго-востоке Москвы объявлена угроза взрыва

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12:38
7 января 2017
просмотры: 123

Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы попал на видео

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11:29
7 января 2017
просмотры: 123

Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы

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10:40
7 января 2017
просмотры: 123

От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей

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10:15
7 января 2017
просмотры: 123

В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

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