Путин дал старт подачи газа в Крым с материка

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии старта подачи газа в Крым с материковой части России, сообщает РИА Новости. Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу топлива всем потребителям. Общая протяженность газопровода, интегрированного в существующую газотранспортную систему полуострова, составляет 358,7 километра. О завершении строительства российский лидер рассказал на большой пресс-конференции 23 декабря.