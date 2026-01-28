На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов

В Новокосине, Метрогородке, Косино-Ухтомском и других районах ВАО появятся новые производства и образовательные учреждения.

Промышленная и социальная инфраструктура Москвы активно развивается, в том числе за счет реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Так, в Восточном административном округе (ВАО) на разной степени готовности сейчас находится 20 крупных проектов, призванных повысить экономический потенциал города, комфорт жителей, а также расширить возможности горожан для трудоустройства. На выделенных участках возводят промышленные предприятия, социальные объекты, общественно‑деловые комплексы и элементы транспортной сети.

Общая площадь отведенных под МаИП территорий в разных районах ВАО составляет около 26 гектаров. В том числе на участках площадью свыше 5,9 гектара построят пять производств. Среди них — завод по изготовлению кабелей в Метрогородке, предприятие по выпуску элементов электронного и осветительного оборудования, промышленный технопарк в Новокосино, а также две мебельные фабрики. Суммарная площадь новых производств превысит 76 тысяч квадратных метров, а количество будущих вакансий – более 700.

Параллельно с промышленным строительством идет развитие социальной инфраструктуры. Под четыре образовательных объекта отвели около 8,8 гектара земли. Новые школы и детские сады рассчитаны почти на 3 300 учащихся и воспитанников. Современные здания обеспечат комфортные условия для обучения и внеклассной работы, а также создадут дополнительные рабочие места для педагогов и обслуживающего персонала.

Программа МаИП действует в Москве с 2016 года и стала эффективным инструментом стимулирования городской экономики. Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить новые производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные и спортивные объекты. Благодаря такому подходу город не только обновляет существующую инфраструктуру, но и привлекает частные инвестиции, расширяя возможности для профессионального роста жителей.

Таким образом, реализация МаИП в ВАО способствует комплексному развитию округа: новые производства укрепляют промышленный потенциал столицы, а современные образовательные учреждения закладывают основу для жизни будущего поколения москвичей.