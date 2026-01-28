Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Среда 28 января

На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов

На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов
187

В Новокосине, Метрогородке, Косино-Ухтомском и других районах ВАО появятся новые производства и образовательные учреждения.

Промышленная и социальная инфраструктура Москвы активно развивается, в том числе за счет реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Так, в Восточном административном округе (ВАО) на разной степени готовности сейчас находится 20 крупных проектов, призванных повысить экономический потенциал города, комфорт жителей, а также расширить возможности горожан для трудоустройства. На выделенных участках возводят промышленные предприятия, социальные объекты, общественно‑деловые комплексы и элементы транспортной сети.

Общая площадь отведенных под МаИП территорий в разных районах ВАО составляет около 26 гектаров. В том числе на участках площадью свыше 5,9 гектара построят пять производств. Среди них — завод по изготовлению кабелей в Метрогородке, предприятие по выпуску элементов электронного и осветительного оборудования, промышленный технопарк в Новокосино, а также две мебельные фабрики. Суммарная площадь новых производств превысит 76 тысяч квадратных метров, а количество будущих вакансий – более 700.

Параллельно с промышленным строительством идет развитие социальной инфраструктуры. Под четыре образовательных объекта отвели около 8,8 гектара земли. Новые школы и детские сады рассчитаны почти на 3 300 учащихся и воспитанников. Современные здания обеспечат комфортные условия для обучения и внеклассной работы, а также создадут дополнительные рабочие места для педагогов и обслуживающего персонала.

Программа МаИП действует в Москве с 2016 года и стала эффективным инструментом стимулирования городской экономики. Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить новые производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные и спортивные объекты. Благодаря такому подходу город не только обновляет существующую инфраструктуру, но и привлекает частные инвестиции, расширяя возможности для профессионального роста жителей.

Таким образом, реализация МаИП в ВАО способствует комплексному развитию округа: новые производства укрепляют промышленный потенциал столицы, а современные образовательные учреждения закладывают основу для жизни будущего поколения москвичей.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 09:53
Фото: mos.ru/ Ю.Иванко
mos.ru✓ Надежный источник

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве
После обновления зданий в московских школах появились лаборатории, студии и залы – теперь у детей больше шансов найти занятие по душе. Программа «Моя школа», стартовавшая в 2023/2024 учебном году, уже значительно изменила облик столичного образования.

Особняк Скрябина ждет реставрация

Особняк Скрябина ждет реставрация
В Большом Николопесковском переулке начнут восстанавливать интерьеры дома, где жил и творил знаменитый композитор. В Москве готовятся к реставрации особняка в Большом Николопесковском переулке (дом 11, строение 1) — памятника архитектуры XIX — начала XX века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности
В рамках проекта работают десятки катков, лыжных трасс, проходят спортивные мероприятия с участием звезд. В этом сезоне благодаря проекту «Зима в Москве» в городе организована большая сеть открытых площадок для активного отдыха.

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО
Городское пространство стало удобнее для жителей, водителей и туристов. В Центральном административном округе в 2025 году прошло комплексное благоустройство Мантулинской улицы и территории, прилегающей к парку «Красная Пресня».

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей
Участники пробовали свои силы в веселых зимних забавах и спортивных состязаниях. В минувший выходные в «Лужниках» состоялся масштабный праздник «Зимний день московского спорта», ставший частью городского проекта «Зима в Москве».

