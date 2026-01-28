Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Среда 28 января

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве
73

После обновления зданий в московских школах появились лаборатории, студии и залы – теперь у детей больше шансов найти занятие по душе.

Программа «Моя школа», стартовавшая в 2023/2024 учебном году, уже значительно изменила облик столичного образования. За короткое время реконструировано 55 учебных заведений, а к 2032 году планируется обновить почти 700 зданий. Одно из заметных последствий преобразований — увеличение возможностей для дополнительного образования: число кружков и секций в обновленных школах увеличилось на 60%.

Новые пространства позволяют открывать самые разные направления допобразования: от технического моделирования и робототехники до театра, балета и гейм‑дизайна. В общеобразовательных школах в разных районах города появляются современные спортивные и хореографические залы, ИТ‑полигоны, естественно‑научные лаборатории и творческие мастерские.

Так, в Вешняковской школе имени полного кавалера ордена Славы В. П. Бехтина (улица Реутовская, дом 16а) после реконструкции заработали 17 кружков и секций. Ученики занимаются футболом, баскетболом, художественной гимнастикой, посещают туристический клуб и школьный медиацентр. Популярностью пользуется студия балета, где ребята осваивают классические танцевальные вариации. В театральной мастерской проводят мастер‑классы по сценической речи и актерские тренинги.

В школе № 1370 (Костромская улица, дом 14, корпус 1) появились хореографический зал, естественно‑научная лаборатория, творческая мастерская и оборудование для робототехники. Открылись кружки по киберспорту, техническому моделированию и естественно‑научным экспериментам. На занятиях по фермерству школьники изучают условия выращивания растений и самостоятельно сажают рассаду. В секции технического моделирования теперь есть верстаки, специальные столы, станки и зона для хранения материалов и готовых проектов.

Школа № 902 «Диалог» (улица Бирюлевская, дом 23, корпус 1) обзавелась новыми спортивными и гимнастическими залами, современным ИТ‑оборудованием. Здесь можно изучать алгоритмическое мышление и программирование, заниматься детской йогой, осваивать правила безопасного обращения с оружием в кружке по практической стрельбе. Популярностью пользуется программа по светскому этикету, где учат правилам гостевого поведения, основам дипломатии общения и историческим танцам. В фотостудии ребята знакомятся с базовыми принципами фотографии и проводят самостоятельные съемки.

Сегодня в Москве работает более 140 тысяч кружков и секций для детей от 5 до 18 лет. Записаться можно через портал mos.ru, сервис «Кружки» электронного дневника «МЭШ» или приложение «Дневник МЭШ».

28 января 2026, 09:29
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Особняк Скрябина ждет реставрация

Особняк Скрябина ждет реставрация
В Большом Николопесковском переулке начнут восстанавливать интерьеры дома, где жил и творил знаменитый композитор. В Москве готовятся к реставрации особняка в Большом Николопесковском переулке (дом 11, строение 1) — памятника архитектуры XIX — начала XX века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности

Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности
В рамках проекта работают десятки катков, лыжных трасс, проходят спортивные мероприятия с участием звезд. В этом сезоне благодаря проекту «Зима в Москве» в городе организована большая сеть открытых площадок для активного отдыха.

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО

Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО
Городское пространство стало удобнее для жителей, водителей и туристов. В Центральном административном округе в 2025 году прошло комплексное благоустройство Мантулинской улицы и территории, прилегающей к парку «Красная Пресня».

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей

"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей
Участники пробовали свои силы в веселых зимних забавах и спортивных состязаниях. В минувший выходные в «Лужниках» состоялся масштабный праздник «Зимний день московского спорта», ставший частью городского проекта «Зима в Москве».

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году

От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году
Изменения в пешеходной инфраструктуре делают ежедневные маршруты москвичей безопаснее, удобнее и быстрее. В 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию свыше двадцати новых подземных и надземных пешеходных переходов.

