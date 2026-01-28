"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве

После обновления зданий в московских школах появились лаборатории, студии и залы – теперь у детей больше шансов найти занятие по душе.

Программа «Моя школа», стартовавшая в 2023/2024 учебном году, уже значительно изменила облик столичного образования. За короткое время реконструировано 55 учебных заведений, а к 2032 году планируется обновить почти 700 зданий. Одно из заметных последствий преобразований — увеличение возможностей для дополнительного образования: число кружков и секций в обновленных школах увеличилось на 60%.

Новые пространства позволяют открывать самые разные направления допобразования: от технического моделирования и робототехники до театра, балета и гейм‑дизайна. В общеобразовательных школах в разных районах города появляются современные спортивные и хореографические залы, ИТ‑полигоны, естественно‑научные лаборатории и творческие мастерские.

Так, в Вешняковской школе имени полного кавалера ордена Славы В. П. Бехтина (улица Реутовская, дом 16а) после реконструкции заработали 17 кружков и секций. Ученики занимаются футболом, баскетболом, художественной гимнастикой, посещают туристический клуб и школьный медиацентр. Популярностью пользуется студия балета, где ребята осваивают классические танцевальные вариации. В театральной мастерской проводят мастер‑классы по сценической речи и актерские тренинги.

В школе № 1370 (Костромская улица, дом 14, корпус 1) появились хореографический зал, естественно‑научная лаборатория, творческая мастерская и оборудование для робототехники. Открылись кружки по киберспорту, техническому моделированию и естественно‑научным экспериментам. На занятиях по фермерству школьники изучают условия выращивания растений и самостоятельно сажают рассаду. В секции технического моделирования теперь есть верстаки, специальные столы, станки и зона для хранения материалов и готовых проектов.

Школа № 902 «Диалог» (улица Бирюлевская, дом 23, корпус 1) обзавелась новыми спортивными и гимнастическими залами, современным ИТ‑оборудованием. Здесь можно изучать алгоритмическое мышление и программирование, заниматься детской йогой, осваивать правила безопасного обращения с оружием в кружке по практической стрельбе. Популярностью пользуется программа по светскому этикету, где учат правилам гостевого поведения, основам дипломатии общения и историческим танцам. В фотостудии ребята знакомятся с базовыми принципами фотографии и проводят самостоятельные съемки.

Сегодня в Москве работает более 140 тысяч кружков и секций для детей от 5 до 18 лет. Записаться можно через портал mos.ru, сервис «Кружки» электронного дневника «МЭШ» или приложение «Дневник МЭШ».