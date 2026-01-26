Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея

Новый переход значительно сократит время пересадок между МЦК и другим транспортом.

В проект планировки территории возле станции «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца (МЦК) внесены изменения. Они потребовались для возведения надземной пешеходной галереи. Инженерное сооружение длиной около 95 метров позволит оптимизировать передвижение горожан и сделать пересадки между разными видами транспорта быстрее и удобнее.

Сейчас жителям Богородского района и Метрогородка и приходится преодолевать путь к станции по тротуарам вдоль Открытого шоссе, включая участок путепровода на пересечении с Московским скоростным диаметром (МЦД) и МЦК. Новая галерея позволит существенно сократить этот маршрут. По оценкам специалистов, время пересадки между станцией МЦК и трамвайной остановкой уменьшится с шести минут до одной минуты.

Важное преимущество проекта — крытая конструкция перехода. Она обеспечит комфорт пассажирам в любую погоду, защищая от дождя, снега и ветра. В свою очередь, на трамвайной эстакаде оборудуют современные остановочные павильоны. Там также будут навесы от осадков, а еще информационные табло и скамейки для удобного ожидания транспорта.

Все работы проведут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Помимо самого перехода, запланированы масштабные мероприятия по благоустройству прилегающей территории. Специалисты обновят покрытие тротуаров, установят новые фонари и декоративные элементы уличного освещения и проведут озеленение. Эти меры повысят не только комфорт, но и безопасность пешеходов.

Реализация проекта соответствует общей стратегии развития городской инфраструктуры: такие решения снижают нагрузку на автомобильные дороги, делают плотно застроенные районы доступнее, а также стимулируют использование общественного транспорта. В итоге жители получают более удобную и современную городскую среду для ежедневных перемещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта по обеспечению хорошей транспортной доступности будущего жилого и делового кластеров «Большого Сити», а также связи между районами Центрального, Западного, Северо-Западного и Северного административных округов планируется построить около 25 километров дорог с эстакадами, пешеходными переходами и сопутствующей инфраструктурой.