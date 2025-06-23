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Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта

Спорткомплекс "Севастопольский" открылся после капитального ремонта
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С комфортом заниматься спортом в шаговой доступности от дома смогут жители района Черемушки.

В столице реализуется программа обновления социально значимой спортивной инфраструктуры «Спорт Москвы». На днях после капитального ремонта открылся спортивный комплекс «Севастопольский» в Черемушках.

Пятиэтажное здание, где разместился спорткомплекс, находится по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 64/3. В ходе работ специалисты городского хозяйства полностью отремонтировали фасад и кровлю здания. Кроме того, в соответствии с принятым в столице обновленным стандартом спортивных объектов в спорткомплексе «Севастопольский» заменили двери и оконные конструкции, поменяли электропроводку и вентиляцию, положили новое напольное покрытие.

Помимо этого, в здании сделали интуитивно понятную систему навигации. Посетителям помогают сориентироваться указатели на каждом этаже, таблички на дверях кабинетов и информационные панели. Как и на всех других современных соцобъектах, большое внимание здесь уделили созданию доступной среды: установили широкие пандусы, поручни и кнопки вызова персонала для маломобильных гостей.

Во время ремонта было полностью переоборудовано 14 спортзалов. В помещениях установили новейшие тренажеры, в том числе «Кроссовер», «Баттерфляй», «Скамья Скотта», «Станок Смита», «Бицепс-машина», «Гравитрон», «Универсальная тяга» и многие другие. Они позволят спортсменам комплексно подходить к тренировочному процессу и выполнять упражнения на разные группы мышц.

В залах для занятий гимнастикой появились хореографические станки, шведские стенки, спортивный линолеум, коврики, блоки и зеркала, а в залах единоборств – новые специализированные маты, татами, а также боксерские мешки. Рядом со зданием обустроили места для занятий спортом на свежем воздухе с современным прорезиненным покрытием. Здесь также появились уличные тренажеры, скамейки, турники – важно, что на уличной площадке могут заниматься все желающие в любое время года.

В обновленном комплексе проходят занятия кикбоксингом, спортивной борьбой, спортивным ориентированием, тхэквондо, художественной гимнастикой, чир-спортом и эстетической гимнастикой ГБОУ центра спорта и образования «Самбо-70».

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23 июня 2025, 15:08
Фото: mos.ru
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