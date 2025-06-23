Старые игры снова в моде: на площадках "Лета в Москве" можно сразиться в городки и приставки

Юные посетители узнают о традициях прошлого, а их родители вспомнят навыки из детства.

Лето – это лучшая пора для активных игр на свежем воздухе. Организовать бодрый и веселый досуг для всей семьи помогают площадки летнего клуба «Москва». В рамках проекта «Лето в Москве» он ежедневно работает на Тверском бульваре. Посетителей приглашают сыграть в петанк, городки, настольный теннис и даже в легендарные приставки из 90х годов, подключенные к ламповым телевизорам.

Одной из самых популярных площадок является пространство, где можно сразиться в городки. Задача участников в этой старинной русской игре – выбить фигуры, составленные из деревянных цилиндров, с помощью деревянных бит. В XIX веке площадки для городков имелись в каждом большом московском дворе, и сегодня летний клуб «Москва» возвращает эту традицию уже в современном формате. Игра отлично развивает координацию, а также учит честности, уважению к сопернику и терпению.

Рядом на Тверском бульваре организована площадка для петанка – игры, стремительно распространяющейся в России в последние годы. На мелком гравии дети с азартом соревнуются, кто точнее подкатит металлический шар к маленькому деревянному кошонету. Правила простые, но игра требует точности, умения просчитывать свои действия на несколько шагов вперед и командного духа. При этом она идеально подходит для участников любого возраста и уровня подготовки.

Юные и взрослые гости также с удовольствием проводят время за настольным теннисом. Эта динамичная игра, требующая точности и быстрой реакции, не теряет популярности уже более 100 лет. В летнем клубе «Москва» можно сыграть с друзьями, родителями или попробовать свои силы в импровизированном турнире.

Позволяет летний клуб и окунуться в игровую ностальгию. Здесь в зоне ретрогейминга установлены восемь культовых приставок, в числе которых Dendy, Sega и т.п. Каждая подключена к ламповому телевизору – как было в 1990-е. Здесь можно сыграть в Super Mario, Battle City, услышать забытые пиксельные мелодии. Ребята узнают, с чего начинались компьютерные игры, а родители получат уникальную возможность продемонстрировать детям любимые игры своего детства.

Программа летнего клуба «Москва» постоянно обновляется, подробности на сайте проекта. Вход на все мероприятия свободный.