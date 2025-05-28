На ВДНХ воссоздали историческую метеобудку

Восстановить сооружение помогли архивные фотографии

На ВДНХ появился новый интересный экспонат, имеющий не только культурно – историческую, но и практическую ценность. Возле кольцевой дороги напротив павильона № 16 «Гидрометеорология» установили метеорологическую будку, которая находилась на этом месте в середине 1950-х годов.

Используя архивные кадры, специалисты воссоздали будку и установили ее на историческое место. Ее оформление выдержано в общем архитектурном стиле главной выставки страны. При этом посетители ВДНХ могут не только полюбоваться на сооружение, но и использовать его по прямому назначению. В частности, гости выставочной площадки могут узнать о погоде – температуре и влажности воздуха, об атмосферном давлении. Эти данные выводятся на экран будки.

В прежние годы посетители ВДНХ, желающие спланировать маршрут прогулки по территории, могли узнать актуальный прогноз погоды. Для этого нужно было лишь нажать на кнопку, и автоматический информатор выдавал свежие данные. Позже будка исчезла. Сохранились только архивные фотографии с ее изображением.

Ранее стало известно, что любимая многими поколениями москвичей концертная площадка под открытым небом – Зеленый театр на ВДНХ – возобновляет свою работу. Открытие запланировано на 30 мая. Честь открывать сезон доверили «Женскому стендапу». В целом программа мероприятий распланирована до 14 сентября, в афише – более 70 концертов, стендап-шоу и музыкальных программ.

Напомним, что послушать хорошую музыку москвичи и гости столицы могут в том числе в метро – благодаря проекту «Музыка в метро», который реализуется уже десятый год. За это время в городской подземке состоялось более 450 тысяч живых выступлений. Пассажиры могли наслаждаться эстрадным и академическим пением, звуками скрипки, саксофона, арфы, ситара, ханга и даже волынки. Каждый исполнитель проходит обязательное прослушивание. В составе жюри – профессиональные музыканты и продюсеры. Соорганизатором всех этапов отбора артистов с 2022 года выступает Московский международный дом музыки.

Сейчас ежедневно проходит около 200 концертов на более чем 40 площадках проекта. Летом к переходам и станциям метро добавляются сезонные локации, например, на Северном и Южном речных вокзалах и на парковке у парка искусств «Музеон».