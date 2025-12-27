Реставрация памятника деревянного зодчества в Сокольниках выходит на финишную прямую

Особняк был построен в начале прошлого века.

В московском районе Сокольники завершается масштабная работа по возрождению архитектурного шедевра — дома братьев Страховых. Здание, расположенное по адресу: улица Гастелло, дом 5, уже более века хранит память о мастерстве зодчих начала XX века и сегодня постепенно обретает первозданную красоту.

История особняка началась в 1903 году, когда архитектор Леонид Лазовский, незадолго до этого окончивший Московское училище живописи, ваяния и зодчества, воплотил свой замысел в дереве и камне. Заказчиками выступили братья Иван и Матвей Страховы — искусные мастера каменных дел. Архитектурное оформление здания, сложившееся в период с 1903 по 1906 год, стало ярким образцом деревянного зодчества той эпохи.

Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, и это не случайно: до наших дней сохранились уникальные элементы, делающие его подлинным сокровищем городской архитектуры. Над парадным входом возвышается крыша с изящным шатром и бочкой, фасады украшены подлинной резьбой с солярными орнаментами, а входные двери сохранили исторический резной декор. Внутри особняка можно увидеть каменную лестницу и старинные изразцовые печи 1903 года с оригинальным печным прибором.

Судьба дома не раз менялась. После Октябрьской революции 1917 года он был переоборудован под коммунальные квартиры, что, однако, не уничтожило его архитектурную ценность. В разные годы здание переживало и периоды забвения, и попытки реставрации, но только сейчас, благодаря современным технологиям и профессионализму мастеров, оно получает шанс предстать перед горожанами в своем историческом великолепии.

На данном этапе специалисты уже восстановили:

шатер с бочкой над парадным входом;

элементы резного деревянного декора на фасадах;

исторические входные двери;

деревянный козырек и кирпичный цоколь;

аутентичную цветовую гамму здания.

Сейчас реставраторы сосредоточились на двух ключевых задачах. Во‑первых, предстоит установить на исторические места подлинные окна, которые в настоящее время находятся в мастерских. Во‑вторых, продолжается кропотливая работа внутри здания: мастера расчищают и восстанавливают старинные изразцовые печи, бережно сохраняя каждую деталь.

Завершение реставрации станет не просто восстановлением здания — это возрождение части культурного наследия столицы. Дом братьев Страховых вновь сможет рассказать жителям и гостям Москвы историю о таланте зодчих прошлого, о стиле и мастерстве, которые не подвластны времени.