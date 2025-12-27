Волшебство зимы на Юго-Западе: лед, творчество и отличное настроение

Москвичей ждут на веселые мероприятия, которые превратят прогулку в праздник.

Юго‑Западный административный округ Москвы готовится встретить зиму с размахом: здесь стартует насыщенная праздничная программа, где каждый найдет занятие по душе. С конца декабря до начала января жителей ждет разнообразная палитра мероприятий: от грандиозного фестиваля ледяных скульптур до камерных творческих мастер‑классов. И главное — все события можно посетить бесплатно.

Фестиваль ледяных фигур откроется 29 декабря в 14:00 в парке «Надежда» (Ленинский проспект, между домами 82/2 и 86). Организованный в рамках проекта «Зима в Москве» праздник превратит обычное пространство в зимнюю сказку. Продуманная организация позволит гостям свободно перемещаться между зонами, среди которых площадка для фотосессий с ледяными композициями, а также зона викторин, где эрудицию проверят три увлекательные игры: «Зимние сказки народов мира» — путешествие по новогодним традициям разных стран; «Загадки природы» — погружение в тайны зимних явлений; «Новогодний калейдоскоп» — блиц‑вопросы об истории праздничных обычаев. За правильные ответы участников ждут памятные подарки, а атмосфера дружеского состязания добавит празднику особого задора.

Но главное зрелище ждет гостей у центральной площадки, где профессиональные скульпторы будут создавать ледяные монументы высотой более 1,5 метра. Прямо на глазах у зрителей мастера воплотят в прозрачном льду персонажей проекта «Зима в Москве». Для тех, кто захочет попробовать себя в искусстве ледяной скульптуры, проведут мастер‑класс. Организаторы обеспечат всех необходимыми материалами: ледяными заготовками разных размеров, инструментами и защитными очками. Самые удачные работы попадут на выставку в рамках фестиваля. Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется.

Помимо ледяного праздника, жителей округа ждет серия творческих мастер‑классов. Так, 27 декабря в 15:00 в галерее на улице Островитянова, дом 19/22 пройдет занятие «Волшебные лошадки». Гости превратят картонные фигурки в произведения искусства, используя краски, атласные ленты и бусины. На выбор — силуэты единорога, боевого коня или праздничного пони. А 4 января в 14:00 в детской библиотеке № 178 имени А. Л. Барто (улица Дмитрия Ульянова, дом 24) состоится мастер‑класс «Мастерская зимних узоров». Участники освоят художественную роспись по дереву и создадут уникальные новогодние игрушки. Мероприятие рассчитано на совместное посещение детей и родителей.

Эти события — часть масштабного проекта «Зима в Москве», цель которого — создать атмосферу единства и тепла. Через культурные, образовательные и спортивные мероприятия проект объединяет москвичей всех возрастов, даря возможность для творчества, активного отдыха и душевного общения. В эти дни Юго‑Запад столицы становится местом, где оживают зимние сказки, а каждый житель может стать их частью.