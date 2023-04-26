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На станции метро "Пыхтино" заканчивают монтировать каркасы для световых конструкций

На станции метро "Пыхтино" заканчивают монтировать каркасы для световых конструкций
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Скоро метро придет во Внуково.

Скоро Солнцевская линия московского метро станет длиннее. В 2023 году должно завершится строительство двух станций – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На первой уже завершается монтаж каркасов для световых конструкций. Они будут в виде турбин самолетов (девять из них уже установлены). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, как только работы по установке световых конструкций завершатся, каждую их них отделают алюминиевыми декоративными панелями. Так они станут походить на самолетную турбину.

Тем временем на платформенном участке устанавливают панорамные окна. Это тоже очень важный элемент дизайна станции "Пыхтино", отметил заммэра. Спустившись на платформу, пассажиры увидят через витражи слева долину реки Ликовы. Справа же глухая стена, на которой вскоре появятся алюминиевые панели с графическими изображениями летательных аппаратов. Сейчас их изготавливают.

"Отделка стен пассажирской зоны платформенного участка станции “Пыхтино” выполнена уже более чем на треть", – сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Архитектурный облик станции посвящен авиационной тематике, потому что рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Благодаря станциям "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" улучшится транспортное обслуживание Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Кроме того, Внуково станет первым в стране аэропортом с собственной станцией метро. Пока поезда курсируют по Солнцевской линии от "Делового центра" до "Рассказовки".

Солнцевская линия станет одной из самых протяженных веток подземки, ведь "Москва-Сити" и аэропорт Внуково разделяют 30 километров. Пассажиры смогут доехать от "Делового центра" до станции "Аэропорт Внуково" за 40 минут. " Сейчас на станции “Аэропорт Внуково” заканчиваем строительство основных конструкций и проводим коммуникации", – недавно рассказывал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

26 апреля 2023, 19:09
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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