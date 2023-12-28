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Как реализуется программа реновации в поселении Десеновское

Как реализуется программа реновации в поселении Десеновское
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Для местных жителей создается комфортная инфраструктура.

Масштабная программа реновации, которую в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин, охватывает все округа российской столицы, в том числе, новые территории. В некоторых районах первый этап проекта успешно реализован, а где-то работы идут полным ходом.

Ветхое жилье сносят после полного расселения, а на освободившихся территориях строят новые дома и объекты инфраструктуры, необходимые для местных жителей. Комфортные условия создаются и в поселении Десеновское Новомосковского административного округа.

Возводить новостройки по программе реновации там начали в 2022 году. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что для местных жителей также построили ярмарку, на которой представлены продукты высокого качества.

"Сейчас в Десеновском активно заселяются новостройки на улице Кварцевая. Для удобства жителей на первых этажах разместились объекты социально-бытовой направленности", – подчеркнул Сергей Левкин.

По его словам, нежилые помещения в новостройках уже полностью переданы под размещение объектов социальной и бытовой инфраструктуры. Некоторые предприятия скоро откроются.

Кроме того, к новостройкам запустили три маршрута общественного транспорта: автобусы 17 с18 и 906. А еще в поселении Десеновское введен в эксплуатацию детский сад и скоро будет достроена школа.

При этом участники программы реновации после переезда из старых домов получают равнозначные квартиры с законченной отделкой и улучшенной планировкой. Жилье в новостройках передают москвичам только после установки моек, плит, сантехники и светильников.

Всего с момента старта масштабного проекта расселение затронуло 949 старых домов по всей столице, а под заселение участников программы передали 277 новостроек. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что к переселению приступили уже более 154 тысяч граждан.

47 тысяч из них – 2023 году. Это жители 311 ветхих зданий. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что них передано 59 новостроек.

28 декабря 2023, 10:18
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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