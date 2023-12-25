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Вторник 26 декабря

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Москвичей приглашают совершить гастрономические "Путешествие в Рождество"

Москвичей приглашают совершить гастрономические "Путешествие в Рождество"
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На площадках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы.

Традиционны фестиваль "Путешествие в Рождество" радует жителей и гостей российской столицы уже десятый год. На сей раз он охватит 36 площадок по всему городу. Участников ждет путешествие по Москве исторической и современной, а также знакомство с новогодними традициями.

Москвичей ждет огромное количество ярких событий, в том числе, ярмарки и исторические реконструкции, ледовые шоу и творческие выступления. И конечно, обязательным элементом новогоднего праздника является масштабная гастрономическая программа.

Так, в ходе мастер-классов, которые пройдут почти на всех площадках фестиваля, гости под руководством опытных поваров научатся готовить блюда национальной кухни на офирах и в традиционных русских печах, а также поучаствуют в кулинарной викторине.

Наставники поделятся со всеми желающими рецептами новогоднего борща, традиционных щей с белыми грибами, говяжьих ребер с медовым соусом, рождественских колбасок и многими другими, а также расскажут интересные факты из истории московской кулинарии.

К примеру, на площадках на улице Ключевой (владение 22), Святоозерской (владение 1) и Теплый Стан (владение 1) гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" ждут мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных русских печах.

30, 31 декабря и 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 повара покажут, как готовить курник с индюшатиной и каравай с изюмом и орехами. 1, 3, 5, 7 января с 13:00 до 16:30 гости научатся печь пирожки с квашеной капустой и белыми грибами и векошник — пирог с мясной начинкой и овощами.

1, 3, 5, 7 января с 13:00 до 16:30 в сквере у Гольяновского пруда, на Волгоградский проспект (владение 119), в сквере у станции метро "Некрасовка" и еще на семи площадках москвичам предложат приготовить на офире гороховый суп с копченостями и пожарить треску с перловой крупой и грибами.

Полная программа гастрономических и других событий доступна на официальном сайте фестиваля. Примечательно, что за десять лет в "Путешествие в Рождество" отправились более 100 миллионов человек. К слову, это самый масштабный зимний фестиваль не только в России, но и во всей Европе.

25 декабря 2023, 10:18
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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