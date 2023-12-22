В Мосрентгене появится общественное пространство с детской площадкой

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Понедельник 25 декабря

12:47Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 11:04Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей 09:53Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 07:55Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь 07:30Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место 06:30Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь" 05:46Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе 04:45Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга 04:05Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса 03:33Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты 02:52Три полезных свойства свежего свекольного сока 02:21Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов 20:40Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака 18:53Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 17:40Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 16:55Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 15:51Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова 06:10Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми 02:15Анна Семенович потрясла наливной грудью на видео 21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 21:33Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами 20:20Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 18:08Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 16:30Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 13:19Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру 10:07Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных 18:01Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова 17:45Жених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе 17:02Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала 16:05Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке 14:26Певица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд 12:51Хочет родить третьего: Подольская готова стать многодетной мамой 10:42Больше не Айгуль: 14-летняя Пересильд обескуражила дерзким образом 10:19Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома 09:53Начнут действовать с 1 января: россиян предупредили о новых штрафах 09:19Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом 08:43Топ-5 опасных новогодних детских подарков 08:11Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников 07:49Моя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей 07:02Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку 06:20Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила 04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике 16:02Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле 13:54Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 11:43Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 07:53Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Мосрентгене появится общественное пространство с детской площадкой

В Мосрентгене появится общественное пространство с детской площадкой
72

Пространство поделят на функциональные зоны.

В поселке Завода Мосрентген в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обустроят новое общественное пространство. Работы пройдет в два этапа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благоустройство территории связано с возведением нового жилого района. Первый этап завершится вместе с окончанием строительства двух домов. Работы пройдут на площади 92,6 тысячи квадратных метров, уточнил Бочкарев.

На территории установят лежаки и лавочки. Вместе с этим обустроят прогулочный маршрут протяженностью около 500 метров.

"Пространство будет разделено на функциональные зоны: здесь предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, а также маршрута для скандинавской ходьбы", – рассказал заммэра.

Одна из приоритетов города – создание комфортных и безопасных пространств для отдыха, заявил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он обратил внимание, что благоустроенными общественными пространствами могут пользоваться не только жители прилегающих комплексов, но и все москвичи.

Еще одно комфортная благоустроенная территория недавно появилась в составе нового жилого района на участке улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Специалисты привели в порядок 1,2 километра береговой линии Москвы-реки. На набережной создали прогулочные и беговые дорожки, зоны для воркаута с тренажерами, детские игровые комплексы установили скамейки. На участке благоустройства высадили свыше 700 деревьев и кустарников, уложили более восьми тысяч квадратных метров газона.

Свой вклад в создание современных общественных пространств вносят пользователи портала "Активный гражданин". Они участвуют в разработке концепции благоустройства районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. Кроме того, горожане оценивают результаты работ. Так, в Бирюлеве Восточном абсолютное большинство пользователей портала остались довольны благоустройством: 51% поставили оценку "отлично", а 47% – "четверку".

22 декабря 2023, 14:30
Изображение: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Покровском-Стрешневе возведут школу с открытой площадкой на крыше

В Покровском-Стрешневе возведут школу с открытой площадкой на крыше
Образовательное учреждение рассчитано на 815 мест. В районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа (СЗАО) построят новый корпус Курчатовской школы.

В парке имени 40-летия ВЛКСМ обустроили четыре площадки для детей

В парке имени 40-летия ВЛКСМ обустроили четыре площадки для детей
Игровые зоны созданы из современных и экологичных материалов. В парке имени 40-летия ВЛКСМ прошло комплексное благоустройство.

На Западе Москвы возвели 34 новостройки по реновации

На Западе Москвы возвели 34 новостройки по реновации
Новоселье справили более 14 тысяч человек. Москва ускоряет темпы реализации программы реновации.

"Спортивные выходные" за год стали популярнее почти в полтора раза

"Спортивные выходные" за год стали популярнее почти в полтора раза
Участниками проекта является около 45 тысяч москвичей. Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, а власти города поддерживают их начинания.

На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка
Планируется построить около 18 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. В российской столице продолжается реализация масштабной программы комплексного развития территорий, в результате реализации которой на месте бывших промзон и других неэффективно используемых участков вырастают новые городские кварталы с жилой недвижимостью, дорогами и объектами социальной инфраструктуры.

Выбор читателей

23/12СбтИгорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 24/12ВскНиколай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 23/12СбтСтриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 23/12СбтВосьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 23/12СбтОрбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 24/12ВскНастя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы