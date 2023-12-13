В состав московского городского вокзала входят одноименная станция БКЛ, а также платформы МЦД-2 и МЦД-4.



За текущий год работы по благоустройству были проведены у многих объектов столичной дорожно-транспортной сети. Под обновление попала также территория около вокзала Марьина Роща, в состав которого входят одноименная станция Большой кольцевой линии, а также платформы второго и четвертого Московских центральных диаметров.



Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, что при проведении благоустройства учитывались просьбы горожан. Так, в зону работ были включены участки около храма Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу, утонил чиновник.

"Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей", – подчеркнул Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы на участках 2-й улицы Марьиной Рощи, 4, 5, 6, 7 и 9-ого проездов Марьиной Рощи, а также на участках улиц Шереметьевской, Октябрьской и Сущевский Вал. В частности, они улучшили визуальный облик уличных пространств, убрав в кабельную канализацию воздушные линии общей протяженностью около 14,2 километра.

Кроме того, они проложили почти 70 метров системы водостока. На некоторых участках заменили покрытие тротуаров и проезжей части, расширив при этом пешеходную зону совокупно до около 21 тысячи квадратных метров. В процессе озеленения удалось разбить более 26,8 тысячи квадратных метров газона и почти 660 квадратных метров цветников.

Около вокзала Марьина Роща появились три новых остановочных павильона для общественного транспорта. Территорию теперь освещает обновленная система, включающая в себя свыше 50 уличных торшеров и более 100 энергоэффективных фонарей. А для безопасности пешеходов специалисты смонтировали на переходах 45 опор контрастного освещения.

новое общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов в ходе благоустройства удалось организовать около храма Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". А на месте пустыря на Сущевском Валу появилась зона для отдыха с двумя детскими площадками.

