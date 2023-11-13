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Четверг 30 ноября

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В метро Москвы продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов

В метро Москвы продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов
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Новую систему применили еще на восьми станциях подземки.

Транспортная система российской столицы сегодня немыслима без метро. Сотни километров путей, более 250 станций, а также многочисленные сопутствующие объекты инфраструктуры помогают многомиллионному мегаполису ежедневно функционировать. А уровень комфорта и безопасности пассажиров регулярно повышается по приручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, власти города продолжают внедрять сквозную нумерацию входов и выходов. Впервые обновленные информационные табло появились летом в центре, однако новую систему применили еще на восьми станциях столичной подземки.

Речь идет об остановочных пунктах, на которых предусмотрена пересадка на Московские центральные диаметры. Совокупно система сквозной нумерации действует уже на 12 станциях. Удобные указатели теперь содержат информацию о входах и выходах соседних станций.

Желтые цифры в черных прямоугольниках помогают пассажирам метро быстрее и проще сориентироваться на месте и найти самый удобный маршрут. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В будущем мы планируем внедрить сквозную нумерацию и на других станциях, где пересекается несколько линий метро. Мы делаем поездки по городу комфортнее по поручению Сергея Собянина", – отметил чиновник.

Новые указатели разместили на станциях "Белорусская" Замоскворецкой линии, "Белорусская" Кольцевой линии, "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Чкаловская" и "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии, "Марьина Роща" Большой кольцевой линии и "Косино" Некрасовской линии метро.

Впервые новая система была внедрена на станциях "Библиотека имени Ленина", "Арбатская", "Александровский сад" и "Боровицкая". В ходе опроса пассажиров выяснилось, что 92% граждан положительно оценивают нововведение, поэтому власти приняли решение расширить его.

К слову, Московский метрополитен по многое параметрам опережает подземки крупнейших городов мира. К примеру, в 2023 году столичная подземка первой в мире сократила интервал движения поездов до 80 секунд, что является абсолютным рекордом.

13 ноября 2023, 10:16
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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