На Рублевке построили школу в форме самолета

В Крылатском районе Москвы откроет двери новая школа на 300 мест. Ее площадь составляет около 6,7 тысячи квадратных метров.



Школы и дошкольные учреждения столицы каждый год принимают все больше детей. При этом нехватки в учебных заведениях нет — их число увеличивается с каждым годом.

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К работе над созданием школ и детских садов приглашаются лучшие архитекторы. В результате в городе появляются не просто современные образовательные учреждения. Они становятся украшением столицы.

Одним из таких украшений стала школа, построенная в Крылатском. Разработчики проекта постарались сделать так, чтобы здание максимально напоминало самолет. Школа раскрашена в яркие цвета — желтый и красный. При этом она достаточно органично вписывается в окружающую застройку.

Сейчас школа готовится к вводу в эксплуатацию. Рассчитана она на 300 мест. Общая площадь трехэтажного здания составляет около 6,7 тысячи квадратных метров.

"Общая площадь трехэтажного здания с одним подземным этажом, которое появилось по адресу: Рублевское шоссе, дом 70, строение 4, составляет около 6,7 тысячи квадратных метров. В школе, помимо специализированных предметных классов также будут функционировать медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские для занятий технологией, а также небольшой блок начальных классов", — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

За последние несколько лет в Крылатском обновлено 72 двора, благоустроены 66 детских и 36 спортплощадок, отремонтированы 510 подъездов, заменены 600 старых лифта, а также отремонтированы десять школ, 16 детских садов, семь спортивных объектов, четыре учреждения здравоохранения и четыре учреждений соцзащиты. Помимо этого здесь благоустроены территории 15 детсадов и десяти школ.

Стоит отметить, что качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков.

Благодаря развитию программы "Мой район" москвичи могут не тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом или отвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом. Благодаря программе "Мой район" каждый уголок Москвы станет удобным для проживания и получит всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.