Станция "Кунцевская" БКЛ улучшит транспортную доступность нескольких районов Москвы

Метро Москвы готовится к запуску сразу 10 станций БКЛ к концу года. Часть из них войдут в крупные ТПУ, что позволит разгрузить городской транспорт и ускорить поездки жителей столицы.

В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро, которая является самым амбициозным проектом за всю историю столичного метростроения. Более того, БКЛ претендует на мировой рекорд протяженности среди кольцевых линий подземки. Ее длина в скором времени может достигнуть 70 километров.

Всего на БКЛ будет 31 станция, 10 из которых уже открыты. Станции строятся современными и комфортными, в их отделке применяются долговечные материалы. Изюминкой большинства станций является оригинальный дизайн.

Станция "Кунцевская" БКЛ станет частью крупного транспортно-пересадочного узла на западе столицы, что позволит снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро и улучшить транспортную доступность нескольких районов у МКАДа. Остановочный пункт расположен вдоль Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и путями МЦД-1.

Во время проверки хода строительства "Кунцевской" мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что новая станция БКЛ является одной из сложнейших и входит в крупнейший ТПУ столичного метрополитена.

"Этот узел влияет на транспортную ситуацию в целом ряде районов Москвы, а это около полумиллиона жителей. Важнейший участок, в составе которого строится станция, даст совершенно другие транспортные возможности, разгрузит радиальные направления метрополитена и улично-дорожную сеть", – отметил Собянин.

"Кунцевская" – колонная трехпролетная станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Она объединит два вестибюля (наземный и подземный), которые обеспечат для пассажиров выход на Рублевское шоссе, улицы Молдавскую и Ивана Франко, к жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

Главная архитектурная идея – монументальность, единство и целостность интерьера станции и вестибюлей. Станция как будто высечена из цельного камня. Поверхности полов, стен и потолков имитируют мозаичную технологию терраццо в светло-серых тонах. Строители повесят на станции цилиндрические светильники, которые придадут пространству величественность и одновременно камерность, а также сгладят геометричность форм и прямые углы.