Главные мифы о КНДР

Напряженная ситуация вокруг КНДР и ее ядерной программы побуждает вновь и вновь говорить об этой стране. Проблема в том, что большинство жителей планеты воспринимает ее не вполне адекватно: подавляющее большинство видит гипертрофированный источник зла, а сторонники "красных" идей – последний райский и благородный форпост коммунизма, противостоящий гнилому капиталистическому миру. И то, и другое – не совсем так.

Давайте попробуем разобраться в реальном положении вещей. Так как в массовом сознании преобладает именно бескомпромиссное принижение Северной Кореи, то стоит сказать несколько словом в ее защиту, развенчать мифы и предоставить альтернативные точки зрения. Однако ни о какой агитации речи не идет.

КНДР – бедное государство с целым набором серьезных проблем и очень специфической системой. Государственная идеология Чучхе – необычная помесь околокоммунистических принципов с традиционным иерархичным конфуцианским обществом. Но все же хочется отделить котлеты от мух – из соображений познания и вообще справедливости.

В информационном поле на протяжении уже многих лет практикуется оголтелая травля КНДР: это всевозможные ангажированные телефильмы, книги и, разумеется, нескончаемый поток фейков, которые широко тиражируют ведущие мировые информагентства. То, мол, северокорейские СМИ сообщили зазомбированным гражданам о высадке своего космонавта на Солнце, то, якобы, министра обороны страны на глазах у сотен государственных служащих расстреляли из зенитного орудия, то чуть ли не лично Ким Чен Ын скормил родного дядю голодным псам, попутно отравив ядом свою тетю и запретив женщинам носить брюки…

Такие сообщения с откровенным душком беззастенчиво транслируются западными СМИ своей аудитории, а та некритично их потребляет. Здесь хочется задать вопрос – ну и кто в этом случае выступает в роли одурманенных дураков: северокорейцы или жители "цивилизованных стран", которым скармливают инфопродукт, искажающий реалистичность их картинок мира? Даже если где-то и появляется опровержение очередной "утки" – до адресатов оно уже практически не доходит.

Итак, КНДР – это небольшая страна, энергетически несамодостаточная, не располагающая большими площадями плодородных земель для производства пищи. Не имея необходимой базы для автаркического существования, эта территория в середине прошлого столетия попала в сферу влияния СССР и Китая. И пока Советский Союз был силен, страна показывала вполне себе неплохие результаты развития. Но в 70-е начала проигрывать гонку с Югом, а уже в перестроечные и постперестроечные годы при сильном ослаблении России и еще незначительном могуществе Китая начался серьезный кризис.

Мы еще к этому вернемся, но сначала немного углубимся в историю. После Второй мировой войны Корея, которая с 1910 года являлась колонией потерпевшей поражение Японии, получила независимость. Хотя при этом США и СССР разделили территорию по 38-й параллели на условный советский север и американский юг, предварительно высадив туда свои войска (они были выведены к 1949 году). В условиях четко вырисовавшейся на горизонте Холодной войны эта, по задумке временная мера, на десятилетия превратилась в линию разлома корейского государства.

Главой Северной Кореи стал Ким Ир Сен, а Южной – Ли Сын Ман. Причем, костяк южнокорейских руководителей составляли персоны, еще совсем недавно сотрудничавшие с оккупационным японским режимом. Началось противостояние, где каждая из сторон открыто декларировала распространение своих властных полномочий на территорию всей страны.

Как один из штрихов того периода можно упомянуть восстание на южнокорейском острове Чеджудо, где были сильны коммунистические настроения, и население бойкотировало проведенные на Юге выборы. Восстание было жестоко подавлено правительственными войсками, в боях и последующих карательных операциях погибли по разным оценкам 14-60 тысяч человек, 86% из которых – повстанцы.

Как все знают, 25 июня 1950 года северокорейские войска, прикрываемые огнем артиллерии, вторглись на территорию Южной Кореи. Сегодня в массовом сознании преобладает версия, что это была грубая агрессия воинственных коммунистов, однако не все специалисты разделяют данную точку зрения. Кто наполнил "чашу войны" до краев – вопрос дискуссионный. Справедливости ради нужно отметить, что за один только 1949 год южнокорейские военные и полицейские группировки 2617 раз нарушали границу КНДР по суше, 71 раз в воздушном пространстве и 42 раза по воде, произошли сотни боестолкновений, которые чаще всего инициировал именно южный сосед. Специалисты называют политический режим Республики Корея того времени куда более одиозным, чем тогдашний Север, и даже современный, рисуемый неприятельской пропагандой.

Например, летом 1950 года, еще до начала полномасштабного "горячего" противостояния, начался расстрел южнокорейцами Лиги Бодо, организации, созданной для контроля за неблагонадежными, симпатизирующими коммунистам гражданами, – расстрелы продолжились и во время войны. Долгое время официально называлась цифра в 10 тысяч казненных, однако созданные десятилетия спустя южнокорейские комиссии признали, что речь идет о ста и более тысячах человек.

Более трех лет продолжалась ожесточенная кровопролитная война, в которой на стороне Южной Кореи выступили войска ООН (подавляющее большинство – войска США), а на стороне Северной Кореи – Китай с его так называемыми "китайскими народными добровольцами" и СССР с материально-технической помощью и неофициальным участием военных советников, пилотов и зенитчиков. О масштабах трагедии можно судить по сухим цифрам. Только на один Пхеньян авиация США сбросила более 400 тысяч бомб, город фактически пришлось отстраивать с нуля. Обе стороны потеряли около 80% промышленной и транспортной инфраструктуры, около 50% всего жилищного фонда. Народ был обескровлен и разломлен на две части.

27 июля 1953 года было заключено перемирие (не мирный договор) между силами ООН (фактически США) и Северной Кореей с Китаем. Южная Корея документ не подписала, ее руководство выступало за продолжение войны. Мирный договор (и даже перемирие) между Республикой Корея и КНДР не подписан до сих пор. Существует Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, подписанное в 1991 году, но многие специалисты не считают его документом, ставящим точку в Корейской войне.

После окончания боевых действий в обеих частях Корейского полуострова население ждала нищета и разруха. Союзники Южной Кореи разработали план по восстановлению экономики страны. С 1954 по 1959 год США вложили в нее 1,5 миллиарда долларов, по тем временам солидную сумму. С 1962 по 1971 год пришло еще 2,6 миллиарда долларов инвестиций.

При этом в послевоенный период Север встал на ноги быстрее, обгоняя Юг по уровню жизни и основным экономическим показателям вплоть до первой трети 1970-х. Смена "лидерства" произошло по нескольким причинам. Это и субсидирование союзниками экономики Южной Кореи, являющейся "витриной" капитализма на приграничной с коммунистами территории, и нефтяной кризис 1973 года, когда цены на энергоноситель резко взлетел вверх, больно ударивший по КНДР, и некоторое политическое дистанцирование Севера от СССР. Южнокорейский президент Пак Чон Хи, "авторитарный модернизатор", помог стране совершить стремительный рывок. Но было это нелегко: реалии того времени – 10-часовой рабочий день, один выходной в месяц и жесткие порядки при использовании фасадной либерально-демократической риторики.

А уж когда в СССР началась Перестройка и руководство большой страны начало сдавать своих союзников, а Китай был еще очень далек от своей нынешней мощи, у КНДР возникли совсем уж серьезные проблемы. Значительно снизились инвестиции, появились сложности с ремонтом и модернизацией поставленного извне оборудования и т.д. При этом оставалась насущная потребность в поддержании на достаточном уровне военных расходов. В то же время в 1988 году в Сеуле прошли Летние Олимпийские игры, страна вышла в ряд ведущих развитых государств.

С 1995 по 1999 год КНДР получила очередной удар – в стране начался голод. В регионе разбушевалась стихия: сначала два года с ливнями и наводнениями, а в последующий год – засуха. Вода беспощадно уничтожала урожаи и инфраструктуру, перекрывала дороги, делая невозможным подвоз продовольствия нуждающимся, затапливала угольные шахты.

Почти 89% территории КНДР – гористая местность, плохо подходящая для возделывания. Там практикуется террасное земледелие – посев происходит на специально подготовленных многоуровневых склонах (наподобие ступенчатой пирамиды). Все это было смыто оползнями. Восстановление требовало энергоресурсов (воду для полива при такой организации, например, нужно закачивать снизу вверх), которых не хватало из-за ослаблений связей с Россией и Китаем. Также негативно сказались и неудачные управленческие решения прошлых лет. Много валюты, которую можно было бы бросить на нейтрализацию последствий природных катаклизмов, было к этому моменту потрачено на масштабные имиджевые проекты типа 105-этажной гостиницы Рюгён и XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Нельзя не отметить, что мировое сообщество, безоговорочным лидером которого на тот момент являлись США, полномасштабной гуманитарной помощи терпящей бедствие стране не оказало. Вероятно, это было сделано с прицелом, что после голода и окончательного экономического краха северокорейская государственность, где совсем недавно Ким Чен Ир сменил своего умершего отца Ким Ир Сена, падет. Объем поддержки со стороны Китая не раскрывается, но эксперты озвучивают приблизительную цифру в 90% от всей международной помощи. В результате голода погибли – жуткая цифра - около 600 тысяч человек. Озвучиваемую часто цифру в 3-3,5 миллиона погибших эксперты считают сильно завышенной, а официальные данные властей о 10 тысячах – сильно заниженными.

В 1994 году КНДР и США заключили соглашение о замораживании северокорейской ядерной программы. В обмен были обещаны поставки мазута и последующее строительство в Северной Корее двух атомных реакторов на легкой воде, что обеспечивало бы страну электроэнергией, исключая при этом разработку ядерного оружия. Однако международный консорциум "Организация содействия развитию ядерной энергетики Корейского полуострова" (КЕДО) под эгидой США так и не принялся за реализацию данного проекта. КНДР в первой половине "нулевых" вернулась к идее собственной ядерной программы, что привело к обострению отношений с Соединенными Штатами и их сателлитами.

А что же происходит сейчас? После возвращения на мировую арену в роли ведущих держав России и, прежде всего, Китая, КНДР, находящаяся в этом поле влияния, заметно "прибавила газу", хотя речи о том, чтобы догнать Юг не идет. Растет численность населения. В Пхеньяне строятся новые многоэтажные кварталы вместо старой малоэтажной застройки. Растет число автомобилей, обновляется парк общественного транспорта. Вместо Интернета есть свой собственный Интронет с форумами, социальными сетями и онлайн-играми. Кстати, в глобальную сеть выход тоже есть, но он ограничен. Есть мобильная связь. Сам факт наличия собственной космической программы, запусков баллистических ракет и испытания ядерного оружия говорит о высоком промышленном развитии страны, наличии квалифицированных технических специалистов и ученых. При всей закрытости государства там знают об окружающем мире гораздо больше, чем принято считать.

Что касается "северокорейской угрозы всему миру", о чем любят кричать на каждом шагу, хочется отметить несколько фактов. При большом числе военнослужащих в КНДР (4-е место в мире) военный бюджет страны составляет приблизительно один "жалкий" миллиард долларов при 24 миллиардах долларов Южной Кореи. Здесь примечателен нюанс, что по сей день действует договор, согласно которому в случае военных действий южнокорейские войска переходят под прямое управление Соединенных Штатов. А это дополнительные 611 миллиардов военного бюджета и более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих, у которых за спиной стоит еще и НАТО.

Ситуация разворачивается на фоне жесточайших экономических санкций, которые под формулировками о свободах и заботе о повышении уровня жизни простых северокорейцев по ним же и бьют, политического и информационного прессинга, военных учений при участии ВМФ США в спорных областях Желтого моря севернее сухопутной линии разграничения, которые вполне можно назвать провокациями. Идет полноценная война в холодной стадии, которая ведется экономическими, политическими и информационными средствами.

Сейчас в Южной Корее действуют специальные законы о национальной безопасности, согласно которым, например, можно сесть в тюрьму за скачивание и прослушивание северокорейской музыки. При этом анонимность в интернете запрещена – для того, чтобы побеседовать на каком-нибудь форуме, необходимо предоставление реальных личных данных. А если рабочим резко не нравятся условия труда, то забастовку вполне могут квалифицировать как сознательную антигосударственную деятельность. Не очень-то это вяжется с образом успешной демократической страны, не так ли?

Не стоит думать, что все население Северной Кореи – это дурачки с промытыми мозгами или несчастный люд, только и мечтающий о том, чтобы сбежать из страны-концлагеря. В целом народ прекрасно понимает, что при всем их скудном положении, если сейчас произойдет объединение в одну большую Корею, то в этом новообразованном капиталистическом государстве они займут самые нижние этажи социальной иерархии. И еще непонятно, что лучше, быть гордой осажденной крепостью, держащей удар, или потерпевшей поражение биомассы без каких-либо перспектив на будущее.

Что касается ядерного оружия - да, каждый новый игрок на глобальной шахматной доске, обладающий оружием массового поражения, является возможным фактором нестабильности и вызывает опасения. Однако еще слишком свежи воспоминания последних 20 лет, что со слабыми государствами прогрессивные гуманистические страны не церемонятся. Завершить можно анекдотом: "США предложили Ким Чен Ыну прекратить ядерные испытания и перейти к диалогу, как это сделали Каддафи и Саддам Хусейн".