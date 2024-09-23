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Понедельник 23 сентября

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Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября

Куда сходить в Москве и России: афиша с 24 по 30 сентября
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Сентябрь балует нас хорошей погодой и отличными мероприятиями, которые обязательно надо посетить, чтобы получить удовольствие!

ФЕСТИВАЛЬ

"Кинобраво"

В Международном фестивале зрительского кино "КиноБраво" участвуют фильмы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. Всего в конкурсной программе будет представлено 12 картин, которые вышли в национальный прокат в конце 2023-го и в течение 2024 года и стали кассовыми хитами на своих территориях. Режиссеры, актеры, сценаристы и продюсеры фильмов-участников конкурса впервые лично представят свои работы в России. Призы будут вручаться по 9 номинациям, а оценит картины многонациональное жюри во главе с председателем Марко Мюллером – кинокритиком, историком кино, продюсером, главой Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете и художественным руководителем международного кинофестиваля в Таормине.

С 28 сентября по 4 октября, Сочи.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

BURITO FEAT.NA

Популярный концептуальный артист, работающий на стыке жанров представит свою концертную программу состоящую из фитов с разноплановыми, но весьма интересными артистами. Прозвучат треки, в создании которых участвовали Filatov & Karas, Группа Рондо, Чайф, Ева Польна, Елка, Пикник, Владимир Пресняков и десятки других интересных артистов из разных музыкальных жанров и сфер.

27 сентября, клуб 1930.

Фото: пресс-служба

РЕЛИЗ

Слава: "В сердце бьет молния"

Песней высокого напряжения открывает творческий сезон певица Слава. Название под стать энергетике исполнительницы – "В сердце бьет молния". Автором стихов песни выступил поэт Михаил Гуцериев, музыку написал композитор Сергей Ревтов. В этой композиции любовь показана как сила двух стихий. Она – богиня, он – вулкан. Пульсирующий ритм придаёт композиции космический масштаб. Слава сотрудничает с поэтом уже 10 лет, все совместные песни стали хитами. А образность лирики Михаила Гуцериева вдохновляет певицу и на создание клипов.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

Ярослав Сумишевский: "Мираж любви"

Бархатный сезон на музыкальном небосклоне отмечен премьерой песни лауреата фестивалей "Песня года", "Шансон года" Ярослава Сумишевского "Мираж любви". Автором стихов выступил Михаил Гуцериев, музыка создана в соавторстве Михаила Гуцериева и Илоны Янковской. Смысл песни "Мираж любви" точно передает название. Лирический герой переживает расставание с любимой из-за ее измены. Разочарование приходит в его жизнь не впервые, но боль от этого не меньше. Понятны и едкие нотки сарказма. Несмотря на трудности, герой все же находит в себе силы отпустить любимую.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Формы времени"

На выставке из собрания Политехнического музея представлены редкие и уникальные часы, созданные выдающимися мастерами часового дела разных стран в период с конца XVIII до начала XXI века, а также произведения современных художников, для которых часовой механизм становится предметом исследования, побуждает осмыслить и зафиксировать время в своих работах. В экспозиции можно увидеть каминные механические часы с поющими птицами, солнечные комбинированные часы "полуденная пушка", золотые часы, принадлежавшие брату императора Александра II, великому князю Константину Николаевичу Романову, с дарственной надписью и портретом императора, механические карманные часы "Павелъ Буре" с календарем, переносные часы для контроля ночных сторожей, деревянные карманные часы вятских мастеров Бронниковых.

До 24 ноября, "Галерея на Елоховском".

Фото: пресс-служба

"Перцы"

Еще в середине 1980-х годов молодые художники Олег Петренко и Людмила Скрипкина, испытавшие серьезное влияние московских концептуалистов, создали арт-группу, которая вскоре обрела собственный стиль. Отталкиваясь от визуальной эстетики столичных коллег, "Перцы" добились принципиально иного смыслового наполнения своих произведений, основанного на развитии идей абсурдизма и игрового нигилизма. Они создали уникальный симбиоз, объединивший, по замечанию художника Никиты Алексеева, "удивительное, неразрывное сочетание южной вязкой расслабленности, совсем не знакомой континентально-поляризованным москвичам, с лютым абсурдом, замораживающим как арктический ураган".

С 28 сентября по 30 октября, галерея Е.К.Artбюро.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Дама с камелиями"

"Дама с камелиями" — самое известное произведение Александра Дюма (сына). В романе, основанном на реальных событиях, главная героиня — Маргарита, любила камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса и богатых мужчин, потому что они без сердца. Однако за желанием убежать от чувств, скрывалась хрупкая душа, жаждущая истинной любви. Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Валерия Ланская, Сухраб Хайлобеков, Андрей Карако, Елена Анисимова, Александр Панов и др.

27 октября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Утиная охота"

Премьерой спектакля "Утиная охота" по пьесе Александра. Вампилова в постановке молодого режиссера Аскара Галимова театр откроет 104-й сезон. В спектакле заняты: Максим Севриновский, Полина Чернышова, Евгений Косырев, Андрей Зарецкий, Наталья Масич, Виталий Иванов, Анастасия Жданова, Анна Чумак, Марфа Пашкова, Дарья Щербакова, Клим Кудашкин, Данила Гнидо.

27 сентября, Камерный зал Симоновской сцены.

"Человек, который ждет"

Театр "Кашемир" представляет первую премьеру нового театрального сезона – спектакль "Человек, который ждет" в постановке режиссера Сергея Аронина по роману Алессандро Барикко "Море Океан". Его герои собираются в месте, которого нет на берегу безымянного моря. Каждый хочет получить свой ответ: познать истину, открыть невиданное, увидеть чудо или убить врага. В ролях: Евгений Воскресенский, Герман Андреев, Михаил Гуро, Дмитрий Беседа, Алексей Багдасаров, Леонид Трегуб, Ксения Роменкова, Ксения Комарова, Наталья Златова.

24-25 сентября, Театральный центр на Страстном.

Фото: пресс-служба

"Дар"

Что, если бы в СССР были свои супергерои? Пусть не Вселенная — но специальный засекреченный отдел. Союз четырех суперсил. Вот они, сошедшие с барельефов сталинской архитектуры — боги советской античности — 4-ка героев. Они молоды и прекрасны — романтичны и улыбчивы как лица советского кинематографа. Ринат Ташимов и Георгий Сурков решили взглянуть на жизнь и судьбу этих персонажей спустя 50 лет. Что происходит с блестящими сверхлюдьми, когда они уже 60+, когда все подвиги в прошлом, когда жизнь прошла. В одно мгновенье сверхлюди становятся людьми… просто людьми. Режиссер — Георгий Сурков.

27 сентября, Театр на Таганке (Новая сцена).

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Княгиня Ольга"

Музыкальная мистерия – именно так определяют жанр проекта его создатели, представляет собой удивительное сочетание поэзии, музыки, танца и динамических декораций и расскажет об удивительной судьбе Великой княгини Ольги – первой женщины-правительницы Руси, принявшей христианство. Зрителям предстоит вместе пройти путь великой княгини через трогательную и светлую поэзию автора пьесы "Сказание о Княгине Ольге" и создателя проекта "Золотые легенды России" Елены Лемеховой, насладится потрясающей хореографией в постановке балетмейстера Ульяны Бачерниковой, послушать, а может и спеть прекрасные песни и арии, музыку к которым написал знаменитый композитор, лидер группы "Урфин Джюс", лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Александр Пантыкин.

15 октября, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"Моральный кодекс"

Юбилейный концерт группы "Моральный кодекс" приурочен к 35-летию коллектива и 65-летия фронтмена Сергея Мазаева. В программу праздничного выступления войдут главные хиты среди которых: "Я выбираю тебя", "Первый снег", "Ночной каприз", а также песни, которые музыканты вернули в свой концертный сет-лист после долгого перерыва: "Любовь моя" и "С тобою рядом". Планируется и исполнение песен последних лет – "Ты же знаешь", «"Солнце на стенах домов" и "Мы приходим из темноты".

1 ноября, КЗ "Москва".

Фото: пресс-служба

XXIV Международный фестиваль ArsLonga

В этом году Международный музыкальный фестиваль ArsLonga пройдет в 24 раз! Столичная программа будет представлена на нескольких площадках, включая Московскую Консерваторию и Зал Зарядье. В рамках фестиваля запланирована программа "Чайковский. Все симфонии", посвященная творчеству великого композитора и 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, а также творческие встречи и бесплатные мастер-классы ведущих музыкантов России.

19, 23 и 29 октября, Московская консерватория, 2, 23 и 24 ноября, Зал Зарядье.

Фото: пресс-служба

"Серебряный ветер"

Премьера авторского философского мюзикла "Серебряный ветер "Максима Романова – это уникальный цирковой шоу-мюзикл, в котором с помощью грамотного сочетания различных жанров, раскроются глубокие переживания главного героя и вечные вопросы. Зрителей ждет многослойный спектакль, умело наполненный не только яркими костюмами, декорациями и визуальными спецэффектами, но и живым качественным вокалом, авторской музыкой, современным балетом и зрелищными цирковыми номерами от воздушных гимнастов и акробатов, гармонично вплетенными в сюжетную линию.

25 и 26 октября Театр Гоголя.

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23 сентября 2024, 19:43
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером

Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;
Фото: издательство &quot;Эксмо&quot;

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