Как доделать начатое: самые важные правила

Пожалуй, каждый из нас хоть раз останавливался на полпути и отказывался от того, что начал. Причин этому множество: лень, отсутствие мотивации и заинтересованности, переключение внимания на что-то якобы более интересное. Вот несколько правил, которые помогут довести дело до конца.

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