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Lifestyle
Как доделать начатое: самые важные правила

Как доделать начатое: самые важные правила

Пожалуй, каждый из нас хоть раз останавливался на полпути и отказывался от того, что начал. Причин этому множество: лень, отсутствие мотивации и заинтересованности, переключение внимания на что-то якобы более интересное. Вот несколько правил, которые помогут довести дело до конца.
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Чтобы довести дело до конца, прежде всего, необходимо отключить интернет, если, конечно, работа не предполагает его использование. На время отказавшись от доступа во всемирную сеть, вы заметите, что концентрация повысилась. Вместе с сосредоточенностью возрастает и эффективность работы.

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Вместе с тем необходимо организовать свое рабочее пространство так, чтобы процесс выполнения задачи был комфортным и ничего не отвлекало от поставленной цели. Например, на рабочем столе должно быть лишь самое нужное. Очистив пространство от лишнего, вы больше не будете чувствовать перегруженность.

Занимаясь проектами, которые еще долго не получат обратной связи, тратьте немного времени на осмысление того, чего уже достигли. Задавайте сами себе вопросы: почему вы это делаете и ради чего. К такой технике психологи советуют прибегать, например, во время написания книги.

Довести дело до конца помогут мелкие цели. Всегда можно одну большую задачу разбить на этапы. Делая шаг за шагом, достижение большой цели будет казаться проще. Еще один способ не бросит начатое – медленный процесс работы. При этом нужно работать усердно. То есть не стоит никуда торопиться. Вспоминаем: тише едешь, дальше будешь.

Фото: Franziska Gabbert/dpa-tmn/www.globallookpress.com
Автор: 8 января 2023, 04:09 Источник: vc.ru ✓ Надежный источник
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