Приставы ищут Шепелева Буйнов загремел в больницу Игры Сонник

Топ новостей недели

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир
Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
Какие квартиры в Москве покупают чаще всего
партнеры
Пятница
2 сентября
Лента новостей
02:26
5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать
00:05
День Фаддея: что нельзя делать в праздник 3 сентября
21:56
Почерневший Куценко шокировал народ: Не узнать
21:54
В Сеть слили фото одряхлевшей Кудрявцевой без прикрас и фотошопа
21:51
Во Владивостоке автомобиль сбил пешехода на зебре
21:10
В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
19:53
В Екатеринбурге семейная ссора привела к драке
19:35
"Я ее люблю": Разведенка Муцениеце рассказала об отношениях с главной женщиной Прилучного
18:27
"Переобувание": брошенного на произвол судьбы Галкина призвали не пускать обратно в Россию
18:27
"Моя любимая": Николаев публично признался в чувствах к Пугачевой
15:06
"Подружки" вместо головы: американская трансгендерша сделала грудь больше мозга
15:03
"Страшной, недолюбленной *****": обманутая простушка Волочкова изошлась на фекалии
15:00
Москвичка избила хотевшего украсть у нее телефон мужика
14:53
"Ценить нигде не будут": брошенному Пугачевой Галкину предрекли крах на Западе
14:45
16-летняя москвичка прикончила собственного деда
14:30
Страдающая без ласки Успенская прибрала к рукам брошенного Пугачевой любимого мужчину: Я ему сама дала
14:18
"Проскочить, где полегче": бестолковый Виторган отказался брать ответственность
14:12
"Корни в девяностых": пожелавшую набить морду Пугачеву резко осадили
13:50
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
13:45
Задаривал лучшими платьями и страдал от недостатка любви: как Евгений Леонов жил с единственной женой
13:39
"Отправила в блок": Злющая Брухунова рвет и мечет после свидания Петросяна с горячей молодухой
13:33
Жителей Рязанской области предупредили о возвращении огненного шторма
13:25
Стонущая от удовольствия Волочкова за деньги раскинула рогатку на видео
12:49
Катя в пролете: Вертихвостка Ходченкова спуталась с бывшим дистрофички Варнавы
12:13
Под Краснодаром пациентка скорой помощи погибла после ДТП с грузовиком
11:58
Ух! Кричащая о нехватке секса жена старика Петросяна выгуляла голые прелести
11:57
"Жаль, что сегодня мы не вместе": лишившаяся детей Муцениеце взвыла после свадьбы Прилучного
11:49
Еле свожу концы с концами: сыновья Краско вытягивают из старика последнее
10:58
"Любимая женщина меня прячет": сравнившая отношения с Земфирой с г*** Литвинова поплатилась
10:53
Конкин сообщил об ухудшении состояния внучки после смерти матери
10:53
В утробе волосатое существо: Решившая стать мамой на старости лет Гузеева показала результаты УЗИ
10:14
Вырос в Бразилии и ждал встречи с отцом 43 года: как живет внебрачный сын Валентина Гафта
10:06
Молодое лицо бросившего жену Николаева вызвало вопросы: Где усы?
10:05
Просила охрану о помощи: Анастасия Заворотнюк стала жертвой нападения разъяренного мужа
10:02
Королева закрыла калитку за разведенным Тарзаном: Ну давай там!
09:50
Живущий на две страны Милохин спускает деньги на аренду жилья
09:30
Извращенца Панина выставили за дверь в Испании: Рожей не вышел!
09:07
Харкнувшую на Россию "проститутку" Брежневу прижали к ногтю: В запрещенных списках
08:58
Бледные губы и совсем нет бровей: как выглядит молодуха Эрнста после 7 лет брака
08:56
Скупают, но не русские: какой народ ринулся приобретать жилье в Москве
08:48
Отгружали наличные за поддержку: Соловьев сравнил продажную Пугачеву с "дерьмом"
06:19
Прощай, Фортуна: мать звезды шоу "Беременна в 16" похитила ребенка
04:27
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
02:34
Активность застройщиков снизилась на 22%
00:02
Самойлов день: народные приметы и традиции 2 сентября
21:43
"Чучело": неказистую дочь Орбакайте макнули в помои
20:52
"Я уже": растянувшая дыру у лобка Бузова предъявила россиянам новорожденное чудо
19:36
"Скорая увезла": неизлечимо больную Тодоренко сразил приступ
18:58
Как выбрать арбуз: 3 главных принципа
18:43
Умер знаменитый голливудский актер Рейнольдс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Может, сразу в рот?": Извергающий белую жижу Джигурда в экстазе вылизал взмокшую Волочкову
"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Уезжай сейчас же из дома: отец послал подальше рыдающую Диану Гурцкая
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Бьется в конвульсиях: Брошенный на произвол судьбы на чужбине Галкин превратился в лысого старика
Стонущая от удовольствия Волочкова за деньги раскинула рогатку на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Культура
Фото: ЛитРес Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес Фото: ЛитРес Фото: ЛитРес

5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать

Нон-фикшн литература развивает кругозор и помогает лучше ориентироваться в современных реалиях – даже если она рассказывает о прошлом. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы выбрали 5 самых ярких новинок лета – от психологии до истории и литературоведения.
прочитано 81 раз

«Люблю и понимаю. Как растить детейсчастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)», Михаил Лабковский

Фото: ЛитРес

Новая книга психолога Михаила Лабковского вышла в свет всего месяц назад и уже стала бестселлером. Это не просто пособие по воспитанию детей, а психотерапевтический практикум, который поможет разобраться в себе. Лабковский последовательно рассказывает, как человека с детства формирует поведение значимых взрослых, каким образом ошибки родителей могли повлиять на нас и что делать, чтобы не допустить промахов в воспитании собственных детей. Книга поможет снизить родительскую тревожность и совладать с самым непоседливым ребенком. Вы найдете рекомендации на все случаи жизни: как правильно хвалить, можно ли наказывать детей, как «расшифровывать» непослушание и почему здоровую самооценку малыша важно заложить уже сейчас. Жаль, что эта книга не появилась раньше — must read для родителей и тех, кто планирует когда-нибудь ими стать.

«Дневникпофигиста. Тонкое искусство пофигизма на практике», Марк Мэнсон

Фото: ЛитРес

Марк Мэнсон — автор мирового бестселлера «Тонкое искусство пофигизма», который помог миллионам людей начать относится к жизни чуть легче. Легкий язык, юмор и никаких наставлений — только личный опыт Мэнсона. Он поступает против «позитивного мышления» и считает, что каждый из нас имеет право на разочарования и неудачи. В них нет ничего страшного. Но главное — автор делится инструментами, которые лично ему помогли обрести душевное спокойствие, не переживать из-за каждой мелочи, не впадать в истерику после ссоры с боссом или партнером, и прекратить «накручивать» себя. Книга очень отрезвляет — большинство проблем не стоят наших нервов, и это важно осознать.

«Терапия беспокойства. Как справляться сострахами, тревогами и паническими атаками без лекарств», Бернс Д. Дэвид

Фото: ЛитРес

Одна из лучших книг, посвященных терапии тревожного расстройства. Каждый человек сталкивается с этими состояниями: беспокойство, мыслительная «жвачка», повышенная возбудимость и тревога. Доктор медицины, психиатр и семейный психолог Бернс Д. Дэвид разработал эффективный метод обретения душевного равновесия, основанный на приемах когнитивно-поведенческой терапии. В этой книге вы найдете 40 техник для снижения стресса и тревоги. С их помощью можно справиться с волнением перед публичными выступлениями, паническими атаками и даже фобиями. Автор не отрицает необходимость медикаментозного лечения в некоторых случаях, однако он рекомендует сначала попытаться проработать психологические зажимы и найти первоисточник проблем. Уделяйте практикам 10-15 минут в день — результат не заставит себя ждать.

«Шпаргалка для ленивых любителей истории.Короли и королевы Англии», Александра Маринина

Фото: ЛитРес

Вы наверняка знаете писательницу Александру Маринину — еще в 1990-е она прославилась, как автор детективного цикла об Анастасии Каменской. Теперь Маринина решила сменить жанр — перед вами ее новая работа, посвященная истории Англии. Однако эта книга совсем не похожа на классическую историческую литературу — автор не делает упор на датах и событиях, а просто пересказывает самые яркие моменты из жизни королев и королей от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы II в легком, увлекательном стиле. Вы узнаете множество интересных фактов о британских монархах и наверняка задумаетесь о роли одной сильной личности в истории — похоже, что саму Маринину занимает именно эта тема.

«Подлинная история Анны Карениной», ПавелБасинский

Фото: ЛитРес

Интереснейшая книга литературоведа и журналиста Павла Басинского для поклонников романа «Анна Каренина». Жаль, что в школе нам не преподавали литературу так! Текст читается на одном дыхании: в нем есть множество любопытных подробностей процесса создания романа и дворянского быта, культурные и социальные особенности, которые объясняют поступки и мотивацию героев. Почему Вронский был так холоден к Анне? Почему Каренина не смогла полюбить собственную дочь? Можно ли считать самоубийство героини единственным выходом, который предлагал Карениной социум? И почему едва заметный муж Анны, Алексей Каренин, один из самых ярких героев книги? Самое интересное, что автор предлагает альтернативный, нестандартный взгляд на характеры и поведение персонажей. Книга дает возможность по-настоящему глубоко изучить творчество Толстого — оно покажется еще более великим, чем вы думали!

А по специальному промокоду DNIRU15 вы получите книгу в подарок, а также 15% скидку практически на весь ассортимент книжного сервиса!

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Jonathan Borg/XinHua/www.globallookpress.com
3 сентября 2022, 02:26

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку

Певица взволнована
Шоу-бизнес

Королева закрыла калитку за разведенным Тарзаном: Ну давай там!

Слухи о разводе ходят давно
Шоу-бизнес

"Жаль, что сегодня мы не вместе": лишившаяся детей Муцениеце взвыла после свадьбы Прилучного

Актриса не сдержалась
Шоу-бизнес

Извращенца Панина выставили за дверь в Испании: Рожей не вышел!

Актер не надеется

Гороскоп

Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 46 321 случай коронавируса
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%

Спорт

Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи

Регионы

В Санкт-Петербурге при пожаре пострадал мужчина
В Екатеринбурге семейная ссора привела к драке
Жителей Рязанской области предупредили о возвращении огненного шторма
Подмосковные врачи достали из мужчины семисантиметровую иглу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+