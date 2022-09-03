5 нон-фикшн новинок, которые стоит прочитать

«Люблю и понимаю. Как растить детейсчастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)», Михаил Лабковский

Новая книга психолога Михаила Лабковского вышла в свет всего месяц назад и уже стала бестселлером. Это не просто пособие по воспитанию детей, а психотерапевтический практикум, который поможет разобраться в себе. Лабковский последовательно рассказывает, как человека с детства формирует поведение значимых взрослых, каким образом ошибки родителей могли повлиять на нас и что делать, чтобы не допустить промахов в воспитании собственных детей. Книга поможет снизить родительскую тревожность и совладать с самым непоседливым ребенком. Вы найдете рекомендации на все случаи жизни: как правильно хвалить, можно ли наказывать детей, как «расшифровывать» непослушание и почему здоровую самооценку малыша важно заложить уже сейчас. Жаль, что эта книга не появилась раньше — must read для родителей и тех, кто планирует когда-нибудь ими стать.

«Дневникпофигиста. Тонкое искусство пофигизма на практике», Марк Мэнсон

Марк Мэнсон — автор мирового бестселлера «Тонкое искусство пофигизма», который помог миллионам людей начать относится к жизни чуть легче. Легкий язык, юмор и никаких наставлений — только личный опыт Мэнсона. Он поступает против «позитивного мышления» и считает, что каждый из нас имеет право на разочарования и неудачи. В них нет ничего страшного. Но главное — автор делится инструментами, которые лично ему помогли обрести душевное спокойствие, не переживать из-за каждой мелочи, не впадать в истерику после ссоры с боссом или партнером, и прекратить «накручивать» себя. Книга очень отрезвляет — большинство проблем не стоят наших нервов, и это важно осознать.

«Терапия беспокойства. Как справляться сострахами, тревогами и паническими атаками без лекарств», Бернс Д. Дэвид

Одна из лучших книг, посвященных терапии тревожного расстройства. Каждый человек сталкивается с этими состояниями: беспокойство, мыслительная «жвачка», повышенная возбудимость и тревога. Доктор медицины, психиатр и семейный психолог Бернс Д. Дэвид разработал эффективный метод обретения душевного равновесия, основанный на приемах когнитивно-поведенческой терапии. В этой книге вы найдете 40 техник для снижения стресса и тревоги. С их помощью можно справиться с волнением перед публичными выступлениями, паническими атаками и даже фобиями. Автор не отрицает необходимость медикаментозного лечения в некоторых случаях, однако он рекомендует сначала попытаться проработать психологические зажимы и найти первоисточник проблем. Уделяйте практикам 10-15 минут в день — результат не заставит себя ждать.

«Шпаргалка для ленивых любителей истории.Короли и королевы Англии», Александра Маринина

Вы наверняка знаете писательницу Александру Маринину — еще в 1990-е она прославилась, как автор детективного цикла об Анастасии Каменской. Теперь Маринина решила сменить жанр — перед вами ее новая работа, посвященная истории Англии. Однако эта книга совсем не похожа на классическую историческую литературу — автор не делает упор на датах и событиях, а просто пересказывает самые яркие моменты из жизни королев и королей от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы II в легком, увлекательном стиле. Вы узнаете множество интересных фактов о британских монархах и наверняка задумаетесь о роли одной сильной личности в истории — похоже, что саму Маринину занимает именно эта тема.

«Подлинная история Анны Карениной», ПавелБасинский

Интереснейшая книга литературоведа и журналиста Павла Басинского для поклонников романа «Анна Каренина». Жаль, что в школе нам не преподавали литературу так! Текст читается на одном дыхании: в нем есть множество любопытных подробностей процесса создания романа и дворянского быта, культурные и социальные особенности, которые объясняют поступки и мотивацию героев. Почему Вронский был так холоден к Анне? Почему Каренина не смогла полюбить собственную дочь? Можно ли считать самоубийство героини единственным выходом, который предлагал Карениной социум? И почему едва заметный муж Анны, Алексей Каренин, один из самых ярких героев книги? Самое интересное, что автор предлагает альтернативный, нестандартный взгляд на характеры и поведение персонажей. Книга дает возможность по-настоящему глубоко изучить творчество Толстого — оно покажется еще более великим, чем вы думали!

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