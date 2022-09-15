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15 сентября
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Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 сентября

Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 сентября

Москвой можно любоваться бесконечно. И скучать тут точно не придется – каждый день спектакли, выставки, концерты. На любой вкус! "Дни.ру" предлагают не пропустить самое важное и интересное!
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ПРЕМЬЕРА

"Дыры"

Мастерская Брусникина представляет философскую комедию о трудовых буднях человека, ощутившего себя частью безграничной Вселенной. ...Две продавщицы, считают овощи на рынке. Казалось бы: где здесь философия?.. Но овощи, как и звезды, не поддаются счету. Вспыхивают белые карлики, гаснут черные дыры. Человеческая жизнь то приближается, то удаляется, успевая наполнить холодное космическое пространство своим теплом... История этой премьеры начинается в 2020, когда пьеса Лидии Головановой вошла в шорт-лист фестиваля «Любимовка». А уже в 2021 году состоялся первый питчинг "Бруслаб", где режиссер Алексей Мартынов представил эскиз будущего спектакля. Выпуск спектакля осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "РОСКОНЦЕРТ".

16 сентября, "Школа драматического искусства" (Сцена на Новослободской, Большой зал Мейерхольда).

Фото: пресс-служба

"Моня Цацкес-знаменосец"

Театр "Шалом" представляет спектакль художественного руководителя Олега Липовецкого "Моня Цацкес-знаменосец", поставленный по повести известного писателя Эфраима Севелы. Это история, полная юмора, любви и печали, – о молодом литовском еврее, которому суждено было стать знаменосцем и пройти всю Великую Отечественную войну. События повести показаны глазами этого страстного, смелого, но одновременно предприимчивого и ироничного юноши. Спектакль представляет собой смесь жанров – между "площадным театром" и "сторителлингом". Такой игровой театр разрушает границы театральной условности, актеры находятся в прямом контакте со зрителем, который начинает чувствовать себя участником происходящего.

22 и 23 сентября, Музей Владимира Высоцкого.

Фото: пресс-служба

"Нутро" творческого проекта "Лаборатории 40+"

На протяжении двух недель 13 заслуженных актеров из самых известных театров страны вместе с режиссером Дмитрием Крестьянкиным ставили своеобразный театральный эксперимент: что получится, если дать художественную свободу актерам с 20-летним стажем, погруженным в работу репертуарного театра, и режиссеру-новатору? Уникальность спектакля "Нутро" в том, что он не придумывался заранее, а сочинялся вместе с актерами, давая возможность не только сыграть роль, но и создать ее с нуля в процессе лаборатории.

17 и 18 сентября, Боярские Палаты СТД РФ.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Лики Марии — Образы Света"

Экспозиция объединит уникальное собрание изображений Богородицы с ранее не исследованными сюжетными композициями, названия для которых взяты из подлинных текстов Священного Предания. Среди представленных на выставке икон будут "Царица вечности", "Хранительница России", "Насадительница красоты", "Небесное окормление", "Оградительница чистоты", "Защитница в пути" и др. Уникальность выставки заключается в том, что иконы с подобными названиями никогда ранее не создавались художниками. При этом сами названия имеют прямое отношение к канону, поскольку позаимствованы из церковной гимнографии.

С 9 октября по 9 ноября, "Центр искусств. Москва".

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Горький в парке Горького"

Бахрушинский музей принял участие в подготовке и реализации имиджевой стилистики и смыслового наполнения фестивальной программы. Грандиозное фотопанно Горького на входной зоне и арии Шаляпина в акустическом пространстве парка, а также выставка, посвященная 120-летней ретроспективе авторских пьес в театральных постановках в Парке искусств "Музеон" – главные события Бахрушинского музея на фестивальной площадке. "Мы дадим возможность современному зрителю максимально расширить представление о Максиме Горьком, погрузиться в его творчество, оценить его роль и место в русской литературе и культуре", – говорит генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. В Арке главного входа Парка Горького посетителей встретят огромные панно, собирающееся в портрет-мозаику Максима Горького. Образ самого главного советского писателя создан на основе более 2,5 тысяч подлинных фотографий, хранящихся в фондах Бахрушинского музея.

16-18 сентября, парк имени Горького.

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

"АРТХАБ"

Цель проекта – поиск новой драматургии, неожиданных репертуарных решений и новых для МХТ режиссеров. Кураторами проекта выступают режиссер Марина Брусникина и театровед Павел Руднев. Темой станет современная российская пьеса. Первым публике будет представлен эскиз "Подвальные ленты" режиссера Артема Устинова. Пьеса Екатерины Тимофеевой рассказывает о массовом расстреле, произошедшем в американской школе, и основана на документах. В центре истории — образы двух матерей, а главные вопросы этой пьесы: как жить после случившегося? Что делать, если трагедия изменила твою жизнь навсегда? И как решить для себя вопрос вины и ответственности?

По 23 октября, МХТ им. Чехова (Новая сцена).

СЕРИАЛ

"Боевой континент"

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере фэнтези-сериалов "Боевой континент" и "Путешествия к бессмертию" – необычных анимационных проектов из Китая. В главных ролях – популярный актер Шон Сяо, известный в том числе по участию в музыкальной группе X NINE. Также в сериале снялись звезда дорам Калвин Чэнь, У Сюаньи и Гао Тайюй.

Уже на экранах.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Рабочий и Колхозница. Гала. 85 лет любви"

Поэма о романтической любви, взлетах и падениях – спектакль к 85-летию триумфа монумента "Рабочий и Колхозница" на Всемирной Выставке в Париже перенесет зрителя в уникальный мир – погружение в историю одного из наиболее значимых скульптурных шедевров XX века докажет, что настоящее чувство и великое искусство сильнее любых испытаний. В этот день оживет и запоет великий памятник. А его создатели – скульптор Вера Мухина и архитектор Борис Иофан – станут полноправными участниками гала-концерта, как и восхищенные их работой гости парижской выставки 1937 года – Марлен Дитрих и Пабло Пикассо. Под музыку, звучавшую в 30-х и 40-х годах прошлого века, состоится невероятное путешествие в пространстве и времени. Роли рассказчиков в спектакле сыграют народный артист России Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка России Екатерина Гусева. В исполнении солистов музыкального театра "Геликон-опера" и Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко со сцены прозвучат отрывки из оперы-буфф "Рабочий и Колхозница", написанной в 2018 году поэтом Михаилом Чевегой и композитором Владимиром Николаевым.

26 сентября, Дом музыки.

Фото: пресс-служба

"Le Prince André. Князь Андрей Болконский"

Создатель легендарных рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" Алексей Рыбников выступает автором либретто, композитором и режиссером-постановщиком музыкального спектакля по мотивам романа "Война и мир" Льва Толстого. Главным действующим лицом оперы-драмы — жанра, изобретенного Алексеем Рыбниковым, — становится сама музыка. Она раскрывает всю глубину чувств персонажей, вершит их судьбы и придает новое звучание одному из самых знаменитых произведений русской литературы. Этот спектакль сочетает в себе самые разные жанры, от рэпа до рока и мелодекламации. Арии исполняются на двух языках — русском и французском. Сохранить историческую точность помогают сценические костюмы в стиле XIX века и передающие дух эпохи декорации.

21 и 22 октября, 3, 17, 18 и 24 декабря, МТКМО ("Градский Холл").

Фото: пресс-служба / Людмила Сафонова

"Виртуозы Москвы"

Легендарный оркестр представит необычную программу "Времена года: из Москвы в Буэнос-Айрес", состоящую из двух циклов: "Времена года в Москве" Ефрема Подгайца и "Времена года в Буэнос-Айресе" Астора Пьяццоллы. За дирижерским пультом – дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко.

27 сентября, Большой зал Московской консерватории.

Фото: пресс-служба

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Alexander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2022, 11:26 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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