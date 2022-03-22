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Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 марта

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 марта

Весна в разгаре! Жизнь пробуждается! Самое время выбираться в театры, музеи, в кино, на концерты! Порадуйте себя.
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ТЕАТР

"Бешеный хворост"

Спектакль Иосифа Райхельгауза "Бешеный хворост" – безусловный театральный хит этого сезона. Едко, остро, смело дерзко, ярко, тонко, точно! Оказалось, что для хорошей постановки не нужны дорогие декорации – достаточно несколько стульев. Но при этом полтора часа зрители лежат от смеха, узнавая нашу гротескную действительность. А Татьяны Васильева в роли директора лицея для одаренных детей – это высший актерский пилотаж! Эту ее роль надо разбирать по секундам в театральных вузах страны, чтобы будущие актеры видели, к чему надо стремиться к профессии. Но стоит увидеть и состав с Татьяной Веденеевой, она тоже придает спектаклю свое настроение!

23, 24 марта, "Школа современной пьесы".

Фото: пресс-служба

"Ищу мужа"

Двое мужчин, одна женщина и истинная любовь, которая ближе, чем кажется. Смешная и трогательная история о том, как память о прошлом счастье помогает найти новое. Всего одно объявление в газете меняет жизнь героев и запускает цепочку забавных и романтических событий. В главных ролях актеры театра и кино Мария Порошина, Михаил Полицеймако, Владислав Котлярский. Продюсер – Леонид Роберман.

26 марта, ММЦ "Планета КВН" (начало в 14:00).

Фото: пресс-служба

"Онегин-блюз"

Это удивительный пример того, как легко и современно может звучать классика. Всё дело в прочтении: классический текст Пушкина, струнный квартет и соло на саксофоне. Тонкое и воздушное полотно спектакля погружает зрителей в атмосферу всем давно известной, но не всеми изведанной истории. Алексей Гуськов задумал свою сценическую версию "Евгения Онегина" еще много лет назад, но лишь недавно все кусочки пазла сошлись при содействии продюсера Леонида Робермана. За постановку взялся режиссер Театра им. Евг. Вахтангова Михаил Цитриняк, а выдающегося саксофониста Игоря Бутмана пригласили на главную музыкальную роль, ведь никто лучше него не смог бы прочувствовать блюзовое настроение "Онегина".

24 марта, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"Бестолочь"

Это классическая комедия положений. Супружеская чета нанимает в свой дом на работу служанку — недотёпу Анну. Теперь она бесконечный повод для семейных шуток. Но вот наступает день, когда муж должен срочно уехать в командировку, жена — проведать родителей, а Анну отправляют к ее родственникам в деревню. Дом остается пустым, но совсем ненадолго...В ролях: Олеся Железняк, Андрей Ильин, Юлия Меньшова, Александр Чернявский, Елена Галибина.

25 марта, ММЦ "Планета КВН".

Фото: пресс-служба

КЛАССИКА

"В подражание старым мастерам: музыка для органа и клавесина"

Слушателей концерта Маргариты Еськиной ждет не только знакомство с творчеством старых мастеров, но и уникальная возможность услышать эту музыку так, как она, вероятно, звучала 400 лет назад. Часть программы будет исполнена на клавесине-оттавино, копии фламандского инструмента 1593 года.На органе же прозвучат сочинения И. С. Баха, написанные в тех стилях и жанрах, в которых работали его великие предшественники. Атмосфера большого лютеранского собора, звучание старинного инструмента и вечная музыка Баха перенесут гостей концерта в те времена, когда время текло медленно, а музыка говорила о вечных ценностях.

24 марта, Кафедральный собор св. Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Пришел. Увидел. Победил"
В Москве открывается первая выставка, посвященная великим римским императорам. Невероятные взлеты и падения одной из самых грандиозных цивилизаций, уроки чести и достоинства, хитрости и коварства от самых знаменитых династий своего времени – это лишь малая часть того, о чем расскажет выставка, посвященная величайшим правителям, стоявшим у истоков современной цивилизации. Удивительные истории из жизни цезарей поведают свидетели и непосредственные участники событий – римские золотые монеты. Такой выбор неслучаен: именно монеты, каждая из которых хранила точный портретный образ того или иного правителя, служили эффективным средством массовой коммуникации в античные времена.

С 22 марта, Музей Международного нумизматического клуба.

"Внутренняя империя"

В этом мультимедийном проекте Андрей Троицкоий пытается обнаружить и воссоздать образы коллективной памяти, скрывающиеся в нашем бессознательном. Экспозиция включает 27 масштабных фотографических работ в сопровождении текстов и музыки, специально написанной для выставки.

С 23 марта по 17 апреля, Галерея классической фотографии.

Фото: пресс-служба

ВЕЧЕР

"Свет Поэзии и Джаза"

Поэт и актриса Марина Лисовец, певец и саксофонист Алексей Геращенко и пианист Виктор Смирнов представляют симбиоз потрясающих авторских стихов в бесподобном прочтении, вкусного сочного вокала и драйвового джаза в виртуозном исполнении! Концентрация любви, чувственности, духовности – в звуках голосов и инструментов, в мыслях, энергиях, эмоциях. Но главное – в ваших незабываемых ощущениях и впечатлениях – поэтичных и музыкальных – обострённых темнотой! Стихи, замиксованные с любимыми джазовыми стандартами, да еще и украшенные темнотой – это очень интересно!

23 марта, Тверская, 14.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Рахманиновские дни"

На протяжении недели слушателей ждут вечера популярной классики в исполнении лучших и известнейших музыкантов, лауреатов международных конкурсов, выступления именитых творческих коллективов и юных дарований. В программе фестиваля принимают участие Борис Березовский (фортепиано), Яна Иванилова(сопрано), Борис Андрианов (виолончель), Павел Домбровский (фортепиано), Марк Шейхет (скрипка), Ирина Осипова (фортепиано), Елена Аюшеева (сопрано), Пауль Суссь (виолончель), камерный ансамбль RUSQUARTET, Роман Муравицкий (тенор), детская группа Московского Синодального хора и многие другие. В шести концертах фестиваля прозвучит наследие композитора, по достоинству украшающее золотой фонд мирового концертного репертуара.

C 27 марта по 2 апреля, Дом Рахманинова на Большой Ордынке.

"Виртуозы гитары"

В программе – российские премьеры, самые известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов. В фестивале примут участие гитаристы Антон Баранов, Артём Дервоед, Роман Зорькин, Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, Сергей Перелехов, Гитарный квартет имени Фраучи, Татьяна Зорькина (аккордеон), Гайк Казазян (скрипка), Полина Осетинская (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Максим Рубцов (флейта) и Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова. Дирижер – Михаил Татарников.

С 23 по 27 марта, КЗ имени Чайковского.

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Худший человек на свете"

Этот фильм Йоакима Триера – номинант на "Оскар" в двух категориях. Интеллектуальная мелодрама о норвежской девушке стала сенсацией Канн в 2021 году. Эта легкая, искренняя, романтичная и наполненная светом картина позволит всем нам сейчас немного отвлечь голову.

С 23 марта.

Фото: пресс-служба

НОЧЬ ТЕАТРОВ

"Мифы Дома на Трубе"

Актеры театра, выступающие в роли гидов, проведут посетителей по всему зданию и расскажут о событиях, которые происходили в его необыкновенно красивых, украшенных лепниной и колоннами залах. Вы пройдете по извилистым коридорам и лестницам, увидите подлинные фрески XIX столетия, витражи, авторство которых приписывается Михаилу Врубелю. Вы побываете в обеденном зале, в котором нередко обедал Антон Павлович Чехов, а Федор Михайлович Достоевский прочел свою знаменитую речь о Пушкине. Вы узнаете, как студенты и профессора Московского университета отмечали здесь Татьянин день. Вы удивитесь тому, как отмечал свою печальную свадьбу Петр Ильич Чайковский. Вы отразитесь в зеркалах, в которые смотрелся Федор Иванович Шаляпин. Вам поведают о судьбе здания в послереволюционные годы. А также расскажут о том, как и когда в Дом на Трубе вошел театр "Школа современной пьесы" и начал творить здесь новую историю.

26 марта, "Школа современной пьесы".

СКОРО

"Мертвый город"

"Мертвый город" Эриха Вольфганга Корнгольда никогда не ставился на российских сценах. Символично, что путь новой для нашей страны оперы начинается именно с театра Новая Опера. Маэстро Валентин Урюпин выбрал "Мертвый город" для своей первой постановки в статусе главного дирижера – музыкального руководителя театра. Впервые в Новой Опере спектакль поставит Василий Бархатов, один из самых успешных и востребованных во всем мире режиссеров.

С 14 по 24 апреля, Новая опера.

Фото: пресс-служба

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Фото: Alexander Grishin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2022, 12:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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