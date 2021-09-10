Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 20 сентября

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ЧИТКА

"Звезда"

Заслуженная артистка России, лауреат национальной премии "Золотая маска" Анастасия Светлова – актриса в пятом поколении, работу в театре предпочитает съёмкам в кино, и среди поклонников имеет прочную репутацию звезды. Она не служит ни в одной труппе, а в качестве приглашенной актрисы выходит на подмостки трех театров, в том числе в "Модерне", где ее партнерша в гоголевской "Женитьбе", поставленной Юрием Грымовым, стала певица Лолита. Анастасия охотно участвует и в таком востребованном жанре, как читакль, то есть читка пьесы. И у театралов есть шанс увидеть ее в новой пьесе Влада Васюхина, рассчитанной на двух актрис. Эта трагикомедия называется "Звезда», действие происходит на международном кинофестивале. Героиня Светловой, кинодива, кое-что украдет у другой звезды. Вторую роль сыграет ведущая актриса Театра на Таганке Анастасия Колпикова, а режиссер читакля – Сергей Аронин.

13 сентября, 1-й Кадашевский пер. 10 стр 1.

Фото: Юрий Феклистов

КЛАССИКА

Анна Нетребко и звезды

В свой день рождения известная оперная дива Анна Нетребко соберет знаменитых друзей со всего мира на главной сцене России. Свое участие подтвердили мировые звезды классической сцены, среди которых Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Михаэль Фолле и Петр Бечала. Великолепную певицу, каждый раз покоряющую своих поклонников неподдельной искренностью и страстной манерой пения, поздравят и российские артисты, сделавшие блестящую международную карьеру – Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Олег Ивенко, Эльчин Азизов и другие.. Помимо звезд классики, в концерте примут участие и звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья певицы Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Ведущими гала-вечера станут Яна Чурикова и Вячеслав Макаров. Концерт пройдет в сопровождении Государственного академического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. За дирижерским пультом – Павел Клиничев, Юрий Медяник и маэстро Пласидо Доминго.

18 сентября, ГКД.

Фото: Пресс-служба

КОНЦЕРТ

JINJER

Эта молодая и амбициозная метал-группа из Украины менее чем за 10 лет успела плотно занять свое место на мировом музыкальном ландшафте. Во многом команда заслужила признание благодаря безупречной технике музыкантов и данным фронтвумен Татьяны Шмайлюк, чей убойный вокальный диапазон впечатлит любого меломана. В конце августа группа выпустила альбом под названием Wallflowers. Теперь же представит и живой концерт на радость всем поклонникам "металла" в рамках мирового тура с программой MACRO. Внимание: концерт JINJER пройдет в формате COVID-FREE, наличие QR-кода обязательно!

10 сентября, Moscow.

Фото: Пресс-служба

ТЕАТР

"Вересковый мед"

Традиционные игры горцев, звуки волынок и барабанов, шотландские танцы, тартаны разных кланов – в такой колорит режиссер Тереза Дурова погружает зрителей своего нового спектакля "Вересковый мед". Его действие начинается в Эдинбурге XIX века в эпоху удивительных открытий и меняющих мир изобретений, но цепь впечатляющих приключений перенесёт героев в другое время – они попадут в древнюю Каледонию, где они встретятся с жестоким римским центурионом, примут участие в сражении пиктов с римлянами и даже изменят ход истории. Шотландская легенда "Вересковый мед" продолжает популярную серию этнических спектаклей, которые знакомят зрителей с культурными и музыкальными традициями мира.

17-19 сентября, "Театр Терезы Дуровой".

Фото: Пресс-служба

ПРЕМЬЕРА

"Бешеный хворост"

Пьеса "Бешеный хворост" была прислана Олегом Масловым для участия в драматургическом конкурсе "Действующие лица-2021". Своей дерзостью и актуальностью работа сразу привлекла внимание худрука театра Иосифа Райхельгауза. Он увидел в пьесе рифму к старому фильму Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося из-за политического инакомыслия травле со стороны учителей, как бы отзеркаливая картину 1988 года, где пострадавшей оказывается сама преподавательница. Главные роли в спектакле играют Татьяна Веденеева и Татьяна Васильева. Роль ученика исполнит Александр Сеппиус.

10 и 12 сентября, "Школа современной пьесы".

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 14:02

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