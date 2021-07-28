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Lifestyle
Виктория Кохана. Вдохновение в пустыне

Виктория Кохана. Вдохновение в пустыне

Как стало известно нашему изданию, популярный композитор Виктория Кохана готовит к выпуску сразу несколько релизов. Уже в августе будут представлены: новая лирическая баллада в исполнении Филиппа Киркорова, дуэт Стаса Михайлова и Таисии Повалий и ещё одна композиция, исполнители которой пока держатся в секрете. Всё идёт к тому, что совсем скоро выйдет полноценный альбом песен на музыку Кохана.
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Скорее всего именно для оформления своего будущего альбома Виктория провела фотосессию посреди пустыни Руб-Аль-Хали, что недалеко от Дубая. В одном из своих интервью она рассказывала, что предпочитает черпать вдохновение в общении с природой. Прогуливаясь босиком по дюнам, она ощущает особую энергетику места, а одиночество и медитация среди песков помогают услышать первозданные звуки, которые потом становятся частью её песен.

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Для своего образа Виктория Кохана выбрала изумрудное платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, красиво подчёркивающее цвет её глаз. Фотографии были опубликованы в официальном инстаграме композитора. Эли Сааба называют «Королевским дизайнером». Его наряды выбирают английская принцесса Беатрис, принцесса Таиланда, великая герцогиня Люксембурга, королева Иордании и многие другие знаменитости, включая Первую леди Франции Брижит Макрон, Николь Кидман, Анджелину Джоли, Селин Дион, Эмилию Кларк и Кристину Агилера.

Фото: Marie B?rsch

Поклонники уже гадают, как будет называться альбом: «Я буду твоя», «Сердце на сердце», «Ты в глаза мне посмотри» или по названию какой-то другой песни Виктории. Кохана – обладатель «Золотого диска», премий «Шансон года» и «Золотой граммофон»; два десятка её песен прозвучали на фестивале «Песня года». Композиции на музыку Виктории есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Николая Баскова, Таисии Повалий, Стаса Михайлова, Славы и многих других артистов.

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Фото: Marie B?rsch
Автор: 28 июля 2021, 21:22

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