Виктория Кохана. Вдохновение в пустыне

Как стало известно нашему изданию, популярный композитор Виктория Кохана готовит к выпуску сразу несколько релизов. Уже в августе будут представлены: новая лирическая баллада в исполнении Филиппа Киркорова, дуэт Стаса Михайлова и Таисии Повалий и ещё одна композиция, исполнители которой пока держатся в секрете. Всё идёт к тому, что совсем скоро выйдет полноценный альбом песен на музыку Кохана.

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