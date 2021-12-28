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Куда сходить в Москве: афиша с 28 декабря по 10 января

Куда сходить в Москве: афиша с 28 декабря по 10 января

В праздничные дни в Москве особенно много премьер, концертов, перформансов. Все они призваны создать особое новогоднее настроение. Лучшие мероприятия – в обзоре "Дни.ру".
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ПРЕМЬЕРА

SOLARIS

Спектакль лауреата театральной премии "Золотая маска" режиссера Дмитрия Мелкина посвящен отношению человечества к цифровой реальности и этической дилемме любви к цифровым фантомам. Это проект с живым звуком (live от группы Race To Space), эффектной технологичной сценографией и ярким актерским составом. В нем задействованы Владимир Мишуков ("Рыба-мечта", "Содержанки"), Мириам Сехон ("Сохрани мою речь навсегда", "ВМаяковский", Сергей Епишев ("Последний Министр"), Игорь Миркурбанов ("Сказки Пушкина. Для взрослых"), Александра Черкасова-Служитель, Кристина Соболева.

Музей Москвы, 7-9 января.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

RockestraLive

RockestraLive — музыкальный коллектив из Москвы, исполняющий инструментальные вариации на основе хитов преимущественно современных рок-групп в составе симфонического оркестра. Он был основан в 2015 году и за время существования дал почти сотню концертов по всей стране. Коллектив в разное время получал положительные отзывы и персональные одобрения от групп и лейблов, среди которых: Muse, Thirty Seconds to Mars,Placebo, Coldplay, Three Days Grace, Linkin Park. В новогодней программе более 20 мировых хитов: AC/DC,Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, LinkinPark, Iron Maiden, Michael Jackson, Led Zeppelin и многое другое.

7 января, клуб 1930 Moscow.

Фото: пресс-служба

"Новый год в соборе"

В афише фестиваля одиннадцать программ на любой вкус. В этом году стало больше концертов, на которые можно и нужно приходить с детьми. Популярная классика от барокко до джаза и любимые программы наших слушателей звучат в потрясающей акустике Кафедрального собора святых Петра и Павла. В программу фестиваля также вошел Реквием Моцарта с блестящим составом солистом и участием двух выдающихся российских коллективов — Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова и Государственного хора имени А. В. Свешникова, за дирижерским пультом — Олег Романенко.

28 декабря, Кафедральный собор святых Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

КИНО

"Черный ящик"

Это наполненный саспенсом и мастерски созданный фильм о расследовании авиакатастрофы в Альпах. Страшная трагедия уносит жизни сотен людей. Пролить свет на причины трагедии может только расшифровка черного ящика. Ее поручают молодому специалисту Матье (Пьер Нинэ) с уникальным слухом. Чем дальше он продвигается в расследовании авиакатастрофы, тем больше обнаруживает подозрительных обстоятельств. Но никто не верит Матье. Так может это всего лишь изощренные игры его разума?

В прокате с 6 января.

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Шахматы"

За год проката "Шахматы" стали абсолютным театральным бестселлером, покорив сердца более 250 000 зрителей. В мюзикле есть все составляющие современного музыкального спектакля мирового уровня: захватывающий, полный драматических поворотов сюжет, зрелищный визуальный ряд, убедительные актерские работы. В музыке соединились самые разные жанры – от поп-рока и рэпа до оперы и симфонической музыки, при этом мюзикл остается удивительно цельным произведением. Именно поэтому постановка интересна самой широкой аудитории – театралам, любителям мюзиклов, поклонникам ABBA и молодежи, которая получила уникальную возможность посмотреть ее бесплатно благодаря федеральной программе "Пушкинская карта".

Каждый день на сцене МДМ.

Фото: пресс-служба

ДЕТЯМ

"Бабкины сказки. Возвращение чудес"

В этом сказочном шоу вас ждут яркий и динамичный сюжет, веселые запоминающиеся музыкальные номера, потрясающие костюмы и уникальные спецэффекты! Часовое действие спектакля перемежается зажигательным интерактивом, который начнется еще в фойе театра. Зрители станут свидетелями захватывающих приключения любимых героев сказок – Деда Мороза, Снегурочки, Водяного, Кощея, Бабы Яги, уже полюбившихся Морозяков. В спектакле заняты ансамбль "Русская песня", балет "Живая планета", ансамбль танца "Русские сезоны", фолк-рок-группа "После 11" и фольклорная группа "Славяне".

2-7 января, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

"В поисках Кая"

Сказка в стихах Эммы Лисовец "В Поисках Кая" оживает, звучит, впечатляет и запоминается благодаря трем самым выразительным видам искусства, соединившимся воедино – музыке, живописи и живому художественному слову. Под удивительные, полные волшебства звуки вибрафона и мелодии композитора Владимира Голоухова и яркий видеоряд на большом экране от художницы эбру (техника рисования на воде) Валентины Демуровой сказку прочтет актерский дуэт Марины Лисовец и Александра Дзюбы. Да так увлекательно и виртуозно, на разные голоса, что и не поверится, будто голосов всего два.

7 января, Magnus Locus.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Прыг-скок, обвалился потолок"

В основе постановки — сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный им в 1974 году, но до сих пор не экранизированный. Как и во многих произведениях Шпаликова, в этом сценарии поднимается тема хороших, но невыносимых друг для друга людей. В спектакле три главных героя: муж, жена и их 11-летняя дочь. Однажды муж устроил дома кутеж, жена вызвала милицию, в потасовке муж ударил милиционера, угодил в тюрьму и у простой советской семьи началась совсем непростая жизнь. Но, как писал сам Шпаликов, "все дело не в Советском Союзе, а в собственном несовершенстве". В ролях Александра Урсуляк и Дарья Калмыкова.

17, 30 и 31 января, Малая сцена Театра Наций.

Фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра Наций

"На всякого мудреца довольно простоты"

В 2022-м году Театру Маяковского исполнится 100 лет. Первой премьерой этого особенного для "Маяковки" года станет спектакль "На всякого мудреца довольно простоты". Одну из самых ярких комедий А.Н. Островского ставит талантливый режиссер Анатолий Шульев. В ролях: Семен Алешин, заслуженные артисты России Виктор Запорожский, Александр Андриенко, Татьяна Аугшкап и Надежда Бутырцева, а также Валерия Забегаева, Виталий Ленский, Юлия Силаева, Валерия Куликова, Иван Выборнов и Владимир Гуськов.

21 и 22 января, Основная сцена Театра Маяковского.

Фото: Вера Юрокина

"Васса Железнова"

Это первая инициированная премьера с момента назначения нового директора Владимира Кехмана. И первый за много лет спектакль по пьесе Горького, чье имя носит театр. Пьесу "Васса Железнова" Максим Горький написал в 1910 году, а четверть века спустя существенно переделал, придав ей острое социальное звучание. В 2003 году в МХАТ им. М. Горького режиссер Борис Щедрин представил другую "Вассу" с Татьяной Дорониной в главной роли. Эта роль удивительно органично совпала с биографией актрисы, взвалившей на себя груз управления театром, ради спасения мхатовской труппы. Теперь спектакль возвращается на сцену Художественного театра. На премьере ждут саму великую Доронину!

25, 27 и 28 января, Художественный театр – МХАТ им. М. Горького.

Фото: пресс-служба

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2021, 12:15 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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