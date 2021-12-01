Ресторан новой перуанской кухни с русскими мотивами открылся в Москве

Москва всерьез становится одним из ведущих гастрономических центров Европы. Столичные рестораны и шеф-повара стабильно фигурируют в топ-листах престижных международных рейтингов. В 2021 года они, наконец, попали в поле зрения инспекторов Гида Michelin. Однако не менее важным показателем является тот факт, что лучшие шефы планеты запускают здесь свои проекты.



Именно так поступил один из самых ярких представителей новой перуанской кухни Вирхилио Мартинес (его ресторан Central в Лиме – №4 по версии The World’s 50 Best Restaurants), на излете ноября открывший в Даевом переулке ресторан Olluco. Шеф планирует наведываться сюда несколько раз в год. Постоянно же на кухне будет трудиться Никанор Вейра, до переезда в Москву занимавший пост су-шефа в Central.

Интерьер заведения исполнен из дерева и камня. Приглушенное освещение, дизайнерский камин с живым огнем в центре зала, грядка редких перуанских трав, тягучая медитативная музыка создают особую атмосферу размеренности и покоя. Жизни вне времени, суеты и тревог. Все это, однако, лишь сцена, на которой разворачивается главное действо – гастрономический спектакль.



Свой взгляд на перуанскую кухню Вирхилио оформил в виде сета из девяти подач и назвал его «Летящие семена». Название сообщает гостю о том, что крошечные частички рано или поздно покидают материнское растение и разлетаются по миру, чтобы дать начало новой жизни. Сет выстроен как гастрономическое путешествие по разным экосистемам – от морского побережья через тропический лес и высокогорье к истокам Амазонки. С одной стороны, он построен на использовании локальных и региональных продуктов. С другой – переосмысливает национальное гастрономическое наследие.

Вирхилио использует морские водоросли и чиа, амазонский фрукт и киноа, кактус и кичиа, а еще несколько совершенно экзотических для России сортов картофеля и кукурузы. Однако не меньшее внимание он уделяет таким популярным местным ингредиентам, как облепиха, хурма, тыква, фенхель, сельдерей, свекла, выстраивая с их участием порой совершенно неожиданные гастрономические комбинации. Все остальное – дело техники, вкуса и удивительного чувства меры.

Так, морскую экосистему представляет блюдо из краба, гребешка, водорослей и эмульсии осьминога. Высокогорье оформлено тартаром из утки с кукурузой Mater, мака корнем и обугленным сельдереем. Земля пачаманка собрана на тарелке сложным паззлом в виде томленой шеи ягненка, свеклы, горных клубней и взбитого корня. Амазонка же, напротив, остаётся на языке яркой палитрой вкусов какао чунчо, сосны, кофе и сиропа древесной коры.

Вирхилио вместе со своей командой продолжает исследования гастрономического потенциала российских продуктов. А это означает, что через какое-то время, скорее всего, по весне следует ждать серьезного обновления.

В настоящий момент в ресторане также действует и меню a la carte, но совсем небольшое – в перспективе Мартинес намерен вовсе от него отказаться, сосредоточившись исключительно на разработке концептуальных сетов.

Кроме того, в Olluco есть отличный бар с широкой линейкой классических и авторских коктейлей с использованием экзотических ингредиентов. Это отнюдь не дополнение к ресторану, но совершенно самодостаточное пространство со своей особой атмосферой. И вообще – отдельный повод заглянуть в Olluco.

Стоимость сета без винного сопровождения – 14 500 рублей.