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Lifestyle
Ресторан новой перуанской кухни с русскими мотивами открылся в Москве

Ресторан новой перуанской кухни с русскими мотивами открылся в Москве

Москва всерьез становится одним из ведущих гастрономических центров Европы. Столичные рестораны и шеф-повара стабильно фигурируют в топ-листах престижных международных рейтингов. В 2021 года они, наконец, попали в поле зрения инспекторов Гида Michelin. Однако не менее важным показателем является тот факт, что лучшие шефы планеты запускают здесь свои проекты.
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Именно так поступил один из самых ярких представителей новой перуанской кухни Вирхилио Мартинес (его ресторан Central в Лиме – №4 по версии The World’s 50 Best Restaurants), на излете ноября открывший в Даевом переулке ресторан Olluco. Шеф планирует наведываться сюда несколько раз в год. Постоянно же на кухне будет трудиться Никанор Вейра, до переезда в Москву занимавший пост су-шефа в Central.

Фото: Пресс-служба ресторана Olluco

Интерьер заведения исполнен из дерева и камня. Приглушенное освещение, дизайнерский камин с живым огнем в центре зала, грядка редких перуанских трав, тягучая медитативная музыка создают особую атмосферу размеренности и покоя. Жизни вне времени, суеты и тревог. Все это, однако, лишь сцена, на которой разворачивается главное действо – гастрономический спектакль.

Свой взгляд на перуанскую кухню Вирхилио оформил в виде сета из девяти подач и назвал его «Летящие семена». Название сообщает гостю о том, что крошечные частички рано или поздно покидают материнское растение и разлетаются по миру, чтобы дать начало новой жизни. Сет выстроен как гастрономическое путешествие по разным экосистемам – от морского побережья через тропический лес и высокогорье к истокам Амазонки. С одной стороны, он построен на использовании локальных и региональных продуктов. С другой – переосмысливает национальное гастрономическое наследие.

Пресс-служба ресторана Olluco

Вирхилио использует морские водоросли и чиа, амазонский фрукт и киноа, кактус и кичиа, а еще несколько совершенно экзотических для России сортов картофеля и кукурузы. Однако не меньшее внимание он уделяет таким популярным местным ингредиентам, как облепиха, хурма, тыква, фенхель, сельдерей, свекла, выстраивая с их участием порой совершенно неожиданные гастрономические комбинации. Все остальное – дело техники, вкуса и удивительного чувства меры.

Пресс-служба ресторана Olluco

Так, морскую экосистему представляет блюдо из краба, гребешка, водорослей и эмульсии осьминога. Высокогорье оформлено тартаром из утки с кукурузой Mater, мака корнем и обугленным сельдереем. Земля пачаманка собрана на тарелке сложным паззлом в виде томленой шеи ягненка, свеклы, горных клубней и взбитого корня. Амазонка же, напротив, остаётся на языке яркой палитрой вкусов какао чунчо, сосны, кофе и сиропа древесной коры.

Вирхилио вместе со своей командой продолжает исследования гастрономического потенциала российских продуктов. А это означает, что через какое-то время, скорее всего, по весне следует ждать серьезного обновления.

Фото: Пресс-служба ресторана Olluco

В настоящий момент в ресторане также действует и меню a la carte, но совсем небольшое – в перспективе Мартинес намерен вовсе от него отказаться, сосредоточившись исключительно на разработке концептуальных сетов.

Кроме того, в Olluco есть отличный бар с широкой линейкой классических и авторских коктейлей с использованием экзотических ингредиентов. Это отнюдь не дополнение к ресторану, но совершенно самодостаточное пространство со своей особой атмосферой. И вообще – отдельный повод заглянуть в Olluco.

Стоимость сета без винного сопровождения – 14 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Пресс-служба ресторана Olluco
Автор: 1 декабря 2021, 11:06

комментарии

Ответить:

Гость911720
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Как пел когда то Высоцкий: ну а мне вот это жёлтое в тарелке.Фоточки ну совсем не вызывают аппетит и чувство гастрономического наслаждения,и стоит это всё <цензура> тучу,даже и не сомневаюсь.
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