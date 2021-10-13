Горы трупов: леденящие душу истории о ставших серийными убийцами женщинах

Монстр

Жизнь 33-летней Эйлин Уорнос из Мичигана была полна потрясений. Когда она была маленькой, ее отец покончил с собой, отбывая тюремное заключение за растление малолетних, а мать бросила девочку и ее старшего брата, оставив их на воспитание бабушке и дедушке. Там она неоднократно подверглась сексуальному насилию со стороны деда и брата. Эйлин забеременела в подростковом возрасте, из-за чего была изгнана из дома. Ее сына отдали в детский дом. Чтобы выжить, девушка занялась секс-работой.

С декабря 1989 по сентябрь 1990 года на дорогах Северной и Центральной Флориды были найдены тела шестерых убитых мужчин. Все они — жертвы Эйлин Уорнос. Она призналась, что стреляла в мужчин в целях самообороны после того, как те подбирали ее автостопом и пытались изнасиловать.

В 1992 году Уорнос была схвачена после незначительного ДТП в машине одной из своих жертв и приговорена к смертной казни. В течение двух недель после ареста женщина, ее адвокат и следователи продали права на создание художественных произведений о ее истории. Дело Эйлин Уорнос стало сюжетом нескольких книг, документальных фильмов и оперы о жизни "первой серийной убийцы Америки". В 2003 году на экраны вышел фильм "Монстр" с Шарлиз Терон в главной роли.

Уорнос была казнена смертельной инъекцией в 2002 году.

Маленькая старушка-убийца

Мехико, 2005 год. 11 пожилых женщин были обнаружены в своих домах задушенными телефонными кабелями, колготками или стетоскопом. Спустя несколько лет была найдена и убийца. Ей оказалась 50-летняя Хуана Барраза или "Маленькая старушка-убийца" ("Матавьехитас"), как ее окрестили местные.

Хуана завоевывала доверие старушек и получала доступ к их домам, помогая донести сумки с покупками или оказывая помощь с уборкой. Иногда она притворялась медсестрой или социальным работником, предлагающим бесплатный осмотр или информацию о пособиях. Барраза избивала или душила своих жертв и крала их имущество.

Эксперты-криминалисты полагают, что она убивала пожилых женщин, чтобы выплеснуть ярость, которую питала к своей матери-алкоголичке. Та отдала 12-летнюю Хуану мужчине, который надругался над девочкой.

В 2006 году Хуану заметили спешащей из дома ее последней жертвы — единственного убийства, в котором она призналась. Следствие считает, что она может быть ответственна за смерть более 40 женщин.

Барраза стала одним из самых массовых убийц Мексики и в 2008 году была приговорена к 759 годам тюремного заключения по 11 пунктам обвинения. Она и сегодня еще находится в тюрьме.

Веселая Джейн



Начало XX века. Джейн Топпан (урожденная Гонора Келли) изменила имя после того, как была принята семьей Топпан в качестве наемной прислуги. Позже она стала медсестрой, которую за жизнерадостное настроение прозвали "Веселая Джейн". Но такой она была только внешне.

Топпан тайно экспериментировала над своими пациентами, убивая их различными комбинациями наркотических веществ (например, морфина и атропина). Одной из отравленных стала ее сводная сестра Элизабет Бригем.

Джейн призналась в убийстве Элизабет в 1902 году. "Я держала ее на руках и с восторгом наблюдала, как она выдыхала свою жизнь", — рассказывала медсестра-убийца. Позже она взяла на себя ответственность за смерти по меньшей мере 31 человека. По словам Топпан, на убийства ее побудило предательство мужчины, который бросил ее ради другой.

Присяжные признали ее невменяемой, Топпан была отправлена на пожизненное лечение в психбольницу штата Тонтон.

Создательница ангелов

Утром 30 марта 1896 года баржист, плывущий вверх по Темзе близ города Рединг в Англии, вытащил с мелководья небольшой сверток коричневой бумаги. В нем оказался завернутый во фланель крошечный трупик девочки, которой было меньше года. Полиции удалось различить несколько выцветших, нацарапанных на промокшей бумаге, слов: "Миссис Томас, Пигготтс-роуд, 26, Нижний Кавершем". Это был псевдоним и адрес женщины, которая, как оказалось позже, убивала детей на протяжении 30 лет. Ее звали Амелия Дайер или "Создательница ангелов". Дайер предоставляла услуги няни и сиделки — за скромную плату она принимала детей, о которых не могли или не хотели заботиться матери. Женщины исчезали, надеясь, что няня найдет малышам новый дом или воспитает сама, но у Амелии были другие планы.

"Выращивание" детей было процветающим бизнесом в викторианскую эпоху. Одних внебрачный ребенок мог привести к нищенскому существованию, другим – замужним – просто не хватало средств на уход за еще одним младенцем.

Драйер морила детей голодом, душила или убивала наркотиками, будучи сама зависима от опиума. Сначала за пренебрежительное отношение к подопечным женщина была приговорена к шести месяцам каторжных работ. Вернувшись из заключения, она приступила к убийствам, начала сбрасывать тела детей в реку, чтобы замести следы.

Именно тогда имя и адрес на свертке с мертвой девочкой, найденной в Темзе, привели полицию к дому Дайер. Их поразили невыносимые запахи разложения, квитанции за объявления о розыске ребенка, медицинские записи, свидетельства об усыновлении и билеты в ломбард на детскую одежду.

Точное количество убитых детей неизвестно, но, по некоторым данным, оно превышает 400. Амелия Драйер была приговорена к смертной казни и повешена в июне 1896-го.

Хозяйка Дома смерти

В 1988 году в штате Калифорния детективы отдела по расследованию убийств занялись поиском пропавшего человека. Последний известный адрес его пребывания — дом престарелых в Сакраменто. Оказавшись на месте, полицейские обнаружили похороненные на заднем дворе части тела. Власти вскоре узнали, что это останки четырех женщин и троих мужчин в возрасте от 52 до 79 лет.

Пансионом управляла Доротея Пуэнте, которую в будущем прозвали "Хозяйкой Дома смерти" из-за таинственных исчезновений ее подопечных. Пуэнте убивала пожилых и умственно отсталых жильцов и обналичивала их чеки социального страхования. Она бежала из города, но в конце концов была задержана в Лос-Анджелесе и предстала перед судом за девять убийств (два других убийства были ей приписаны). Ее приговор — пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Доротея Пуэнте умерла в 2011 году в возрасте 82 лет, находясь в заключении в женском учреждении Центральной Калифорнии.

Зюзинская маньячка

24-летняя москвичка Мария Петрова была малообщительной и замкнутой. С детства увлекалась спортом и стала учителем физкультуры в Московском электронно-технологическом техникуме.

1 марта 2002 года Мария вышла на вечернюю пробежку, взяв с собой нож для самообороны, как позже призналась сама. "Я заметила человека, который стоял на остановке. Он качался, наверное, был сильно пьян. Когда я проходила мимо, он схватил меня за куртку, обозвал нецензурно. Я выхватила нож, полоснула его по горлу", — рассказала полиции Петрова.

В том же месяце у девушки случился конфликт на работе с пожилым коллегой. По словам Марии, он проявлял настойчивые знаки внимания. Желая отомстить и причинить боль кому-то старше себя, Петрова перерезала горло совсем другому мужчине, незнакомому 60-летнему пенсионеру.

Впоследствии Петрова совершила еще три нападения — все жертвы остались чудом живы. Все убийства и покушения совершались ударами ножом в шею и живот.

Поиски убийцы велись недолго, около двух месяцев. Девушка не скрывалась: продолжала вести обычный образ жизни, а преступления совершала в светлое время суток на глазах у прохожих. В апреле Петрова призналась в содеянном. Она рассказала, что в детстве была изнасилована.

Ненависть к мужчинам отразилась на ее ментальном здоровье — девушка страдала шизотипическим расстройством личности и состояла на учете у психиатра. Петрову признали невменяемой и поместили в закрытую спецбольницу. Сейчас Марии 43 года, она продолжает проходить принудительное лечение.

Хихикающая бабуля

Нэнни Досс родилась в 1905 году в Алабаме. Родители девочки отдавали предпочтение сельскохозяйственному труду, а не учебе, и когда ей было около семи лет, она получила травму головы, последствия которой мучили ее всю оставшуюся жизнь. Досс любила читать любовные журналы, и это увлечение, возможно, привело ее к тому, что она вышла замуж в 16 лет. Их брак не был счастливым, но у них родилось четыре дочери. Две девочки внезапно умерли от пищевого отравления. По крайней мере, так все предполагали в то время.

Нэнни Досс была известна как "Хихикающая бабуля" за ее веселый нрав. Она вышла замуж еще четыре раза. И ни один из ее последующих мужей не выжил, а Досс с радостью обналичивала их страховые полисы. Убийства на этом не закончились, и обвинение пало на саму Нэнни. Ее также подозревали в убийстве собственной внучки, одного из племянников, двух сестер, тещи и даже собственной матери.

Во время вскрытия трупа ее пятого мужа врачи обнаружили в его организме мышьяк в количестве, способном убить 20 человек. Нэнни признала себя виновной в его убийстве, а также в смерти своей матери, сестры, внука и тещи. Несмотря на это, Досс официально обвинили только в отравлении. В 1955 году "Хихикающая бабуля" была приговорена к пожизненному заключению. Спустя 10 лет, находясь в тюрьме, она умерла от лейкемии.

Тамара Иванютина

В марте 1987 года больше десяти учеников и работников киевской школы № 16 попали в больницу с признаками пищевого отравления. Четверо умерли почти сразу, еще девять — оказались в реанимации. Казалось, что это обычная кишечная инфекция, пока у пациентов не начали выпадать волосы.

Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что пострадавшим стало плохо после обеда в школьной столовой. За качество еды отвечала медсестра Наталья Кухаренко. Женщина умерла за две недели до случившегося при странных обстоятельствах. Эксгумация тела показала, что в организме женщины находится токсичный металл таллий. Полиция обыскала дома тех, кто мог иметь доступ к школьному пищеблоку, в том числе и квартиру посудомойки Тамары Иванютиной. В одном из ее ящиков нашлась баночка белого порошка. Анализ показал, что это "жидкость Клеричи" — водный раствор таллия.

На допросе Тамара сама рассказала про подробности отравления, но отказалась признать свою вину и раскаяться. По словам Иванютиной, она убила Кухаренко за сделанные обвиняемой замечания на работе. Позже выяснилось, что Тамара отравила и своего первого мужа-дальнобойщика. А выйдя замуж за второго, убила таллием его отца и мать сразу после того, как увидела их дом и земельный участок.

Родители с детства учили Тамару, что главное в жизни — это богатство, и для достижения материального достатка можно пойти и на убийство. Они сами стояли за рядом отравлений соседей и надоедливых родственников. За десять лет семья совершила около 40 отравлений и убила около 30 человек.

Мать и отец Иванютиной получили от 10 до 15 лет тюремного заключения, а сама женщина была расстреляна в 1987 году. Тамара стала третьей — и последней — расстрелянной в СССР женщиной.