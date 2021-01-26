Куда сходить в Москве: афиша на неделю

В Москве жизнь потихоньку восстанавливается. Вот уже разрешено заполнять зрительные залы наполовину вместо четверти. И истосковавшимся по хорошим спектаклям и концертам горожанам есть, что посмотреть

Фестиваль

Второй фестиваль искусств Юрия Башмета в Москве

В столице продолжает грандиозный праздник музыки, поэзии и театра, который проводит маэстро Юрий Башмет. Патрисия Копачинская (скрипка), Давид Фрай (фортепиано) Иштван Вардаи (виолончель) и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" представляют уникальную программу "20 Век. Век поиска" с шедеврами.

28 января, зал "Зарядье".

Выставка

"Музей самоизоляции"

Это совместный проект Музея Москвы и галереи "Триумф", документирующий опыт горожан и художников в период пандемии. “Когда закончился первый период самоизоляции мы, как городской музей, понимали, что нам нужно заархивировать, задокументировать тот уникальный опыт, который переживали все горожане. И здесь вы видите такую многоступенчатую рефлексию переживания того, что было с нами год назад весной и в начале лета 20-го года", – рассказала Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы. Экспозиция состоит из четырех разделов: "Начало", "Пик", "Плато" и "После". Каждый фиксирует определенную эмоцию, которая связана с хроникой распространения инфекции в Москве.

До 22 апреля, Музей Москвы.

Проект

"Все в сад! или Русская классика в цветах"



Михаил Горевой, Мария Берсенева, Дарья Повереннова, Евгений Воскресенский, Виктория Полторак и Дмитрий Белоцерковский читают русскую классику в парке "Царицыно", в специально созданных для проекта декорациях и красивых исторических костюмах. Этот проект для каждого зрителя станет маленьким домашним театром, в котором он сможет побывать в любой момент. Художественно-исторический альманах будет представлен на платформах Okko, Ivi, "Кинопоиск" и в других онлайн-кинотеатрах.

1 февраля

Музыка

Музыкальный международный фестиваль ЖАРА KIDS FEST

В этот вечер Jony, Егор Шип, Джаро, Даня Милохин, KARNA.VAL, GAVRILINA, MARY GU, Артем КИД, TERNOVOY, Аня POKROV, LIDUS, Анет Сай, Артур Бабич, Маха Горячева, Ваша Маруся, ТО-МА, GAFUR, IVKA, Саша Долина, STELLS, SHARK, ZOLOTOVA, Хабиб и многие другие выступят на одной сцене. Звездное жюри, в составе Глюк'Ozы, Дениса Клявера, Славы, Karina Kross, выберет лучших участников фестиваля ЖАРА KIDS FEST, а победитель получит возможность выступить на фестивале ЖАРА в Баку.

2 февраля, Vegas City Hall. Эфир 27 февраля в 18 часов на канале "ЖАРА TV".

Премьера

"Лавр"

На сцене МХАТ – настоящий спектакль-житие. Эта постановка Эдуарада Боякова стала самой масштабной для театра за последние десятилетия. Рассказ о человеке, который совершая земной подвиг служения Богу и людям, возвеличил и собственную душу, ст?ит того, чтобы так мощно представить. В спектакле заняты Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Алиса Гребенщикова. Зрителей удивит все – от костюмов до сценографии, от музыки до языковой структуры и знания старославянского языка, от световых решений до символики водной стихии. На протяжении почти четырех часов будут вырастать великие средневековые города, земные и морские просторы.

26-28 января, МХАТ имени Горького.

Театр

"Тот самый день"

"Это пьеса о том, что молодую женщину мама заставляет родить ребенка, и она идет в одну ночь, ту самую ночь, по клубам и пытается найти мужчину, который бы стал отцом ее ребенка. Сюжет, в сущности, абсурдистский. Мы делаем жесткую историю, без вертикалей, это бытовая бытовуха, в которой рассказывается о том, что мужчины сегодня пассивны", – говорит режиссер Денис Азаров. В главной роли – звезда мюзиклов Валерия Ланская

31 января, Школа современной пьесы.