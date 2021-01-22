Кипр готовится открыть границу для туристов

С 1 марта границы Кипра будут открыты для туристов из всех стран мира, передает Общественная служба новостей. Все отдыхающие, приезжающие из-за границы, обязуются представить тест, свидетельствующий о том, что они не болеют ковидом.
С 1 марта границы Кипра будут открыты для туристов из всех стран мира, передает Общественная служба новостей. Все отдыхающие, приезжающие из-за границы, обязуются представить тест, свидетельствующий о том, что они не болеют ковидом.
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