Рецепт лимонада с джином

Ингредиенты:
- Ревень – 30 граммов
- Огурец – 40 граммов
- Джин – 40 мл
- Сок лайма – 15 мл
- Сахарный сироп – 10 мл
- Охлажденный жасминовый чай – 50 мл
- Газированная вода – 60 мл
- Вода ароматизированная Жасмин – 10 мл
Способ приготовления:
Шаг 1
Очищенный ревень и огурец размять в шейкере или банке.
Шаг 2
Налить сок лайма, сахарный сироп и джин. Засыпать кубиковым льдом, закрыть шейкер/банку и хорошо взбить.
Шаг 3
Процедить коктейль в стакан на лед, добавить жасминовый чай и содовую по вкусу. Для более насыщенного цветочного аромата рекомендуем добавить ароматизированную жасмином воду.
Шаг 4
Украсить ревенем.
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