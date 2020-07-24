Чем заняться на выходных в Москве

24 июля в Парке Горького пройдет традиционный концерт звезд "Музыки Первого", приуроченный к "Московскому выпускному-2020". Выпускники этого года отметят окончание школы вместе с популярными российскими исполнителями. Среди выступающих: Zivert, TERNOVOY, Rauf & Faik, Мари Краймбрери, T-killah, Elvira T, Ramil', Джаро & Ханза, Mia Boyka, Slame, VADA, Tenderlybae, Люся Чеботина, ALEX&RUS, Karna.val, GOODY, Никита Киоссе, Grivina, Егор Шип, Nebezao и другие. Ранее представители столичных властей заявили, концерт пройдет с соблюдением всех мер безопасности в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.
Музей Москвы к юбилею Олимпиады-80 открыл выставку "Символы Олимпиады. К 40-летию Олимпийских игр в Москве", где представлены "артефакты" того эпохального события – от мишки до факела. Также музей попросил музыкантов перепеть знаменитые олимпийские песни. Евгения Борзых (СБПЧ), Дима Мидборн (Интурист), Poko Cox (Poko Cox, Поехали) и другие подарили новую жизнь песням, которые 40 лет назад пела вся страна. Исполнены культовые произведения "До свидания, Москва!" Льва Лещенко, "Олимпиада" Тыниса Мяги и "Темп" Софии Ротару. Клипы вы можете посмотреть на официальном ютуб-канале музея.
25 июля пройдет очередной летний концерты "Live & Drive" на парковке СК "Лужники". На сцену выйдут звезды "Русского радио": Дима Билан, Елка, Ани Лорак, Николай Басков, Градусы и другие исполнители. Живое выступление артистов будет проходить на сцене, построенной на огромной парковке Лужников, а зрители разместятся внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти социальную дистанцию.
26 июля в клубе "Союз Композиторов" выступит Владимир Кузьмин и группа "Динамик". В шесть лет он сочинил свою первую песню. В десять уже свободно играл на скрипке и электрогитаре. В 12 руководил собственной рок-группой, которая исполняла не только кавер-версии Beatles и Rolling Stones, но и музыку его собственного сочинения. Сегодня в его творческой копилке множество сольных альбомов и в составе группы"Динамик". Его песни "Сказка моей жизни", "Симона", "Эй, красотка", "Я не забуду тебяникогда" по сей день знает наизусть и поет вся страна.
31 июля в Академ Джаз Клубе состоится концерт "АВВА Трибьют" с живым исполнением золотых хитов культовой группы ABBA. Организаторы обещают, это будет не шоу двойников, а красивое исполнение знаменитых песен: "Waterloo", "Money, Money, Money", "Dancing Queen", "Mamma Mia", "S.O.S.", "Gimme Gimme Gimme" и других.
1 и 2 августа в Outlet Village Белая Дача гостей ждут выходные греческой культуры с греческими народными танцами, тематичесой музыкой и традиционной едой. Танцевальный коллектив Греческого Культурного Центра проведет в аутлете серию выступлений с народными танцами. Все выходные атмосферу будут создавать специальный музыкальный плейлист и живая музыка на главной площади. Также гости смогут сделать polaroid-фото на память и перекусить настоящим греческим гиросом.
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