Как стать известным за полгода

Почему профессионалы стремятся к известности? Все просто: она открывает новые возможности – в плане востребованности, круга клиентов и, конечно, уровня доходов. Этот принцип действует абсолютно во всех сферах деятельности. Стилист, фитнес-тренер, юрист, врач, блогер, психолог – каждый может добиться популярности, причем – достаточно быстро.



О том, как всего за полгода стать узнаваемой персоной, рассказывает руководитель московского пиар-агентства "Люди" Дарья Осипова.

Стратегия продвижения

Первый вопрос на пути к известности – как это сделать? Все ищут волшебную таблетку, конкретный гайд. Но их не существует, потому что каждый "выстреливает" по-своему. Самое главное – заниматься делом, которое вдохновляет и заставляет гореть. Если вы продвигаетесь, чтобы донести свое воодушевление и талант до зрителя / читателя / клиента, то вы вложите в этот процесс максимум сил и обязательно добьетесь успеха.

Нужно составить список площадок, на которых вы будете размещать информацию, и продумать план продвижения на полгода. Существует огромное количество СМИ, соцсетей, телевизионных и онлайн-проектов. Не стоит пытаться использовать сразу все эти ресурсы: отметьте для себя те, где вы могли бы заявить о себе, и проанализируйте, что лучше подойдет для ваших целей. Например, для артистов удачными вариантами станут TikTok и ВКонтакте, а также кастинги телевизионных проектов. Психологи хорошо прокачивают популярность через Instagram, публикации в женских журналах и участие в теле– и радиопрограммах.

При составлении стратегии продвижения очень важно учитывать специфику вашей деятельности и выбирать профильную (релевантную) площадку.

Совет: у каждого проекта свои условия размещения, и их надо знать. Но если вы спросите о стоимости напрямую, вас направят в рекламный отдел, и озвученная сумма будет гораздо больше запланированной. Пиар-агентства в Москве отлично знают, как работать с медиа-площадками, и помогают решать подобные вопросы.

Онлайн-публикации в СМИ

Публикуясь в изданиях с мировым именем, эксперт получает тройную выгоду:

статьи помогают создать репутацию востребованного специалиста: когда читатель видит публикацию в авторитетном источнике, его степень доверия к автору возрастает;

улучшается выдача в поисковых системах Google и Яндекс: набирая в них ваше имя, потенциальный клиент сразу увидит ссылки на известные журналы и быстро поймет, кто вы и на чем специализируетесь;

без публикаций в авторитетных изданиях вы не сможете пройти верификацию (подтвердить известность) в соцсетях или создать свою страницу в Wikipedia.

Кстати, в настоящее время все чаще поступают заказы на публикации в СМИ для получения "визы для талантливых людей" в США.

Youtube-канал

Ничто не подтвердит вашу экспертность лучше, чем видео на Youtube. К тому же, это один из самых быстрых способов поднять популярность. Посетители блога постепенно становятся подписчиками ваших страниц в соцсетях, приходят на сайт и приобретают услуги.

Что публиковать на Youtube-канале? Вариантов много:

небольшие ролики, где вы делитесь информацией, интересной подписчикам;

развлекательные видео;

телевизионные эфиры;

lifestyle-контент.

Совет: постарайтесь найти свой оригинальный стиль – попытки копировать чужие приемы всегда бросаются в глаза. Обязательно уделяйте время выбору заголовка и ключевых слов – они помогут вашему видео попасть в рекомендованные и поднимут на первые строчки в выдаче Google.