Как стать известным за полгода

О том, как всего за полгода стать узнаваемой персоной, рассказывает руководитель московского пиар-агентства "Люди" Дарья Осипова.
Стратегия продвижения
Первый вопрос на пути к известности – как это сделать? Все ищут волшебную таблетку, конкретный гайд. Но их не существует, потому что каждый "выстреливает" по-своему. Самое главное – заниматься делом, которое вдохновляет и заставляет гореть. Если вы продвигаетесь, чтобы донести свое воодушевление и талант до зрителя / читателя / клиента, то вы вложите в этот процесс максимум сил и обязательно добьетесь успеха.
Нужно составить список площадок, на которых вы будете размещать информацию, и продумать план продвижения на полгода. Существует огромное количество СМИ, соцсетей, телевизионных и онлайн-проектов. Не стоит пытаться использовать сразу все эти ресурсы: отметьте для себя те, где вы могли бы заявить о себе, и проанализируйте, что лучше подойдет для ваших целей. Например, для артистов удачными вариантами станут TikTok и ВКонтакте, а также кастинги телевизионных проектов. Психологи хорошо прокачивают популярность через Instagram, публикации в женских журналах и участие в теле– и радиопрограммах.
При составлении стратегии продвижения очень важно учитывать специфику вашей деятельности и выбирать профильную (релевантную) площадку.
Совет: у каждого проекта свои условия размещения, и их надо знать. Но если вы спросите о стоимости напрямую, вас направят в рекламный отдел, и озвученная сумма будет гораздо больше запланированной. Пиар-агентства в Москве отлично знают, как работать с медиа-площадками, и помогают решать подобные вопросы.
Онлайн-публикации в СМИ
Публикуясь в изданиях с мировым именем, эксперт получает тройную выгоду:
- статьи помогают создать репутацию востребованного специалиста: когда читатель видит публикацию в авторитетном источнике, его степень доверия к автору возрастает;
- улучшается выдача в поисковых системах Google и Яндекс: набирая в них ваше имя, потенциальный клиент сразу увидит ссылки на известные журналы и быстро поймет, кто вы и на чем специализируетесь;
- без публикаций в авторитетных изданиях вы не сможете пройти верификацию (подтвердить известность) в соцсетях или создать свою страницу в Wikipedia.
Кстати, в настоящее время все чаще поступают заказы на публикации в СМИ для получения "визы для талантливых людей" в США.
Youtube-канал
Ничто не подтвердит вашу экспертность лучше, чем видео на Youtube. К тому же, это один из самых быстрых способов поднять популярность. Посетители блога постепенно становятся подписчиками ваших страниц в соцсетях, приходят на сайт и приобретают услуги.
Что публиковать на Youtube-канале? Вариантов много:
- небольшие ролики, где вы делитесь информацией, интересной подписчикам;
- развлекательные видео;
- телевизионные эфиры;
- lifestyle-контент.
Совет: постарайтесь найти свой оригинальный стиль – попытки копировать чужие приемы всегда бросаются в глаза. Обязательно уделяйте время выбору заголовка и ключевых слов – они помогут вашему видео попасть в рекомендованные и поднимут на первые строчки в выдаче Google.
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